Ekonomi Kantin kiralarına yüzde 25 sınırlandırılması esnafı memnun etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kantin kiralarına yüzde 25 sınırlandırılması esnafı memnun etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığının kantin kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması kararını değerlendirerek, "Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kantin kiralarına yüzde 25 sınırlandırılması esnafı memnun etti
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, kantin kira artış oranına sınırlandırma getirilmesi taleplerinin olumlu sonuçlandığını aktardı.

TESK Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kira artışının yüksekliği nedeniyle sıkıntı çeken kantinci esnafının sorununu arz ettiğini anımsatan Palandöken, "Kira oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması talebimizin hayata geçirilmesi camiamız açısından sevindirici. Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek fiyat artışlarının alınan bu kararla birlikte önleneceğini savunarak, "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 oranıyla sınırlandırma kararını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e kantinci esnafımız adına teşekkür ederken, bu karar başta yerel yönetimler ve vakıflar olmak üzere tüm özel sektöre de örnek olmalı." ifadesini kullandı.

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi genişletildi
EKONOMİ
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi genişletildi

Galerici esnafı kredilerinde düzenleme bekliyor
EKONOMİ
Galerici esnafı kredilerinde düzenleme bekliyor
TOGGa talep yağıyor

TOGG'a talep yağıyor

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.
Büyük bir gürültü koptu

Büyük bir gürültü koptu

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.
Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

​Bakan Soylu'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

​Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor.

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız.

Yolun ortasında inmek zorunda kaldılar.

​PKK/YPG'nin sözde sabotaj sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.