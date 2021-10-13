Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 845 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 461 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 461 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,50 512,70 521,80 522,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.377,00 3.398,00 3.440,00 3.461,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,40 471,40 476,00 480,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.300,00 3.320,00 3.362,00 3.382,00
  • Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.681,00 1.691,00
  • Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00
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