Ekonomi Kapalıçarşıda gram altın 282 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da gram altın 282 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 282 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını da 1.891 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
11 Ekim altın fiyatları.
11 Ekim altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 değer kaybıyla 280,3 liradan tamamladı.

  • Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını da 1.891 liradan satılıyor.

Ons altın 1.502 dolar seviyesinde

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.502,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Küresel risk iştahı arttı

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında dün ABD'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu devam ettiğine dair açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını görece artırdığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar’ın, dün Brexit konusunda yaptıkları olumlu açıklamaların piyasalardaki belirsizliği nispeten azalttığını ve risk algısını düşürdüğünü belirten analistler, ABD ve İngiltere'deki son gelişmelerin altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekleyebileceğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı altının seyrini belirleyecek

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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