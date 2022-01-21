Ekonomi Kar sonrası akaryakıt istasyonlarına uyarı Büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kar sonrası akaryakıt istasyonlarına uyarı: Büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları kabul etmeyen ve marketlerinde fahiş fiyatlarla ürün satışı yapan akaryakıt istasyonlarına, büyük cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kar sonrası akaryakıt istasyonlarına uyarı: Büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Foto/arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, kış aylarında kara yollarında yaşanan zorluklar bakımından akaryakıt istasyonlarının Türkiye'nin her noktasında erişilebilir olduğunu söyledi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda zorluk yaşanabildiğini belirten Aktaş, akaryakıt istasyonlarının sadece benzin ve motorin satılan yerler olmadığını, aynı zamanda bazı gıda ürünlerinin satıldığı ve zor şartlarda sığınılan merkezler olduğunu ifade etti.

Aktaş, "Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara akaryakıt istasyonlarının kapıları sonuna kadar açıktır. Buralara sığınan vatandaşlarımızı kabul etmeyen ve marketlerinde ya da restoranlarında fahiş fiyatlarla ürün satışı gerçekleştiren akaryakıt istasyonları varsa haklarında inceleme başlatılır ve kamu otoriteleri aracılığıyla ceza verilir." diye konuştu.

Bazı istasyonların, işletmelerini kapattıkları ya da marketlerinde fahiş fiyatlarla satış yapıldığının vatandaşlarca kendilerine aktarıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"İstasyon marketlerindeki gıda ürünleri ya da istasyonlarda yer alan ek ünitelerdeki restoranlarda bu tür yanlış adımlar atılmamalı. Isınma ve ihtiyaçlarını gidermek için gelen vatandaşlara yardımcı olunmalı. Beklentimiz ve isteğimiz sektörümüzün bu çağrımızı dikkate almasıdır."

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