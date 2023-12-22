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Ekonomi

Kara saplanan Cybertruck'ı Ford pikabı çekti: Ti'ye alan paylaşımı olay oldu!

Yollara yeni çıkmaya başlayan Tesla'nın yeni elektrikli pickup modeli Cybertruck, ABD'de kara saplandı. Cybertruck'ın, bir Ford pikap tarafından çekilerek kurtarıldığı görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, Ford Türkiye de resmi hesabından ti'ye alan bir paylaşım yaptı. Ancak Ford mesajı kısa süre sonra sildi.

Seren Som
Seren Som
11:33 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kara saplanan Cybertruck’ı, Ford F-350 pickup tarafından kurtarıldı.
Kara saplanan Cybertruck’ı, Ford F-350 pickup tarafından kurtarıldı.

Tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından satışa çıkan Tesla'nın ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck bu ayın başında resmen tanıtıdlı ve ilk teslimatlarına da başlandı.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir video büyük yankı uyandırdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kaydedilen görüntülerde Cybertruck'ın karda mahsur kaldığı görülüyor. Mahsur kalan Cybertruck'ı ise Ford marka bir pikabın kurtarması dikkat çekti.

Ford'dan ince sataşma

Söz konusu görüntüler Türkiye'de de büyük ses getirdi. Öyle ki Ford Türkiye resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla durumu adeta ti'ye aldı.

Ford Türkiye paylaşımında, "Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımı sildi

Tesla Cybertruck'ın 'gerçek bir pickup' olmadığı mesajını veren Ford Türkiye hesabı daha sonra söz konusu tweeti sildi.

Görüntüler hakkında iddialar

Ortaya çıkan video bir çok senaryoyu da beraberinde getirdi. Kış/arazi testlerinden geçtiği ve Cybertruck’ın sürücüsünün bir Tesla mühendisi olduğu öne sürüldü.

Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti.

Üç farklı versiyonu var

Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor.

Cybertruck'ın en güçlü versiyonu 2024'te satışta olacak. Aynı dönemde aracın dört tekerlekten çekişe sahip daha az güçlü versiyonu da müşteriler ile buluşacak. Aracın giriş versiyonu olan arkadan itişli versiyon ise 2025'te teslim edilmeye başlanacak.

  • Cybertruck’ın fiyatı ise 60.990 dolardan başlıyor.


#Tesla
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#Pikap
#Otomobil
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