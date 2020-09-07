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Ekonomi Karadeniz gazı şimdiden fiyatlara yansır Vadeli Doğal Gaz Piyasası 2021de açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazı şimdiden fiyatlara yansır: Vadeli Doğal Gaz Piyasası 2021’de açılıyor

Karadeniz’de bulunan doğal gaz, şimdiden kendi ekonomisini oluşturuyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gazın henüz üretime başlanmadan fiyatlara olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Yılmaz, Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nın 2021’de açılması çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz’de bulunan doğalgaz, şimdiden kendi ekonomisini de beraberinde getiriyor. Daha önce kurulması planlanan Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) sayesinde enerji sektöründe katma değer oluşacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de doğal gazın vadeli kontratlarla alınıp satılabileceği Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) oluşturulması için çalışmalarında sona geldi. Gelecek yıl açılacak VGP’nin doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların 2023’te sisteme verilmesi planlanan Karadeniz gazının alım ve satımını önceden yapabilmesine imkan verilecek.

TAKVİM İŞLİYOR

. bunun fiyatlara da olumlu yansıması bekleniyor. Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın sisteme verilmesiyle Türkiye doğal gaz piyasasının daha fazla gelişmesi beklenirken EPDK keşfin piyasaya etkileri üzerinde çalışmalarına başladı.

ALIM SATIMI ÖNCEDEN YAPILABİLECEK

Mustafa Yılmaz

2021'de VGP'nin açılmasıyla, piyasa öngörülebilirliğinin sağlanması amaçlanırken fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi hedefleniyor. Ayrıca konut ve sanayi tüketicilerinin enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlanacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların vadeli kontratlar aracılığıyla 2023'te sisteme verilmesi planlanan yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı bulacaklarını belirterek, "Bu sayede Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile ülkemizin doğal gaz fiyatları üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz" dedi.

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HEDEF TİCARET MERKEZİ OLMAK

Fotoğraf: Arşiv
  • Yılmaz, Karadeniz’deki doğal gazın üretildikten sonra sisteme verilmesi ve ticarileştirilmesi aşamasında EPDK olarak devreye gireceklerini belirterek şunları kaydetti: “Gerekli lisanslama ve düzenleme çalışmalarını yaparak yerli doğal gazımızın en ekonomik şekilde tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını hep birlikte sağlayacağız inşallah. Hem bu keşif hem de VGP ile Türkiye doğal gazda ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak. Doğal gaz piyasamız zaten çok iyi bir noktada ancak bu süreçte kendi doğal gazımızı keşfetmek ayrı bir mutluluk. Biz de kendi doğal gazımızın düzenleyicisi olmanın gururunu yaşayacağız.”

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