Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda yeni keşifler için de adımlar atılıyor. 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfedildiği Sakarya Gaz Sahası’nda şu ana kadar Tuna-1 kuyusunda sondaj tamamlandı. Şubat ayında yeni sondaj çalışmalara başlanacak. Sakarya Gaz Sahası’nın güneybatısında yeni sondaj yapılacak.

40 ÜRETİM KUYUSU

Sakarya Gaz Sahası’nda 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak. Yeni kuyular iki ayda bir açılacak.

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FOTOĞRAF 11 Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Sisteme ilk etapta günlük 10 milyon, ardından da 40 milyon metreküp gaz verilecek.<br><br> Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, \"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi\" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak. Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek. Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin ardından heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Proje takvimi belli olurken, Karadeniz gazının 15 ay sonra kombiyi yakacağı öğrenildi.

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540 milyar metreküplük rezerv

Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Yine aynı yıl 17 Ekim 2020’de de Tuna-1 lokasyonunda yapılan aramalarda 85 milyar metreküp doğal gaz rezervi daha bulundu. Yine söz konusu bölgede, en son Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz daha bulunmasıyla toplam gaz miktarı 540 milyar metreküp seviyesine ulaştı.