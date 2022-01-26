Ekonomi Karadenizde yeni doğal gaz sondajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı
Arşiv

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda yeni keşifler için de adımlar atılıyor. 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfedildiği Sakarya Gaz Sahası’nda şu ana kadar Tuna-1 kuyusunda sondaj tamamlandı. Şubat ayında yeni sondaj çalışmalara başlanacak. Sakarya Gaz Sahası’nın güneybatısında yeni sondaj yapılacak.

40 ÜRETİM KUYUSU

Sakarya Gaz Sahası’nda 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak. Yeni kuyular iki ayda bir açılacak.

Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi
FOTOĞRAF 11
Title
Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Sisteme ilk etapta günlük 10 milyon, ardından da 40 milyon metreküp gaz verilecek.<br><br>
Title
Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, \"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi\" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak.
Title
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek.
Title
Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek.
Title
Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.
Title
Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak.
Title
Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.
Title
Title
Title
Title
Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi
Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin ardından heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Proje takvimi belli olurken, Karadeniz gazının 15 ay sonra kombiyi yakacağı öğrenildi.

540 milyar metreküplük rezerv

Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Yine aynı yıl 17 Ekim 2020’de de Tuna-1 lokasyonunda yapılan aramalarda 85 milyar metreküp doğal gaz rezervi daha bulundu. Yine söz konusu bölgede, en son Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz daha bulunmasıyla toplam gaz miktarı 540 milyar metreküp seviyesine ulaştı.

Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
EKONOMİ
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma


Fatih Terim teklifi kabul etmedi

'Fatih Terim teklifi kabul etmedi'

​Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan canlı yayında çarpıcı mesaj.
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaşın açıklamaları yeniden gündeme geldi

Türk bilim insanları keşfetti

Türk bilim insanları keşfetti

​Kayalık alanın dibinde buldular: Sadece Türkiye'ye özgü bir tür.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.