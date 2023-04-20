Karadeniz'deki gaz keşfi dünya basınında: Türkiye'nin en iddialı projesi

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz doğalgazı bugün saat 20.23'te Filyos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile devreye alınacak.

'Türkiye'nin enerji hediyesi için sahne kuruluyor'

Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD medyası Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı. Gazete bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.





'Türk enerji sektörünün büyümesine katkı sağlayacak'

Arap medyası enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurguladı. ArabNews'de yer alan haberde, "Gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

'Enerji sektörü için önemli bir güç'

İngiliz Financial Times gazetesi sahayı 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımlarken, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve doğalgaz ithalatına 80 milyar Dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin projenin aşaması için 1,8 milyar dolar harcadığını ve önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı planladığı bilgisini veren Financial Times, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 40 milyon metreküp doğalgazın evlere ve işyerlerine servis edilebileceğini yazdı.

'Türkiye hedeflerine yaklaşıyor'

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyası da projeye geniş yer ayırdı. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çekti. Beşinci nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarıldığını yazdı.



















