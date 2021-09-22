Ekonomi Karantina şartı kalktı turizmci umutlu 200 bin İngiliz bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karantina şartı kalktı turizmci umutlu: 200 bin İngiliz bekleniyor

İngiltere, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi 22 eylül tarihi itibarıyla kırmızı listeden çıkarmış, uluslararası seyahat kurallarını gevşetmişti. Bu karar en çok turizmcileri umutlandırdı. Güneş-kum-deniz sezonunun bitmesi nedeniyle bu kararın daha çok kültür, kongre, spor ve gastronomi turlarını kapsayacağı belirtilirken, TÜRSAB İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini beklediğini açıkladı.

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Karantina şartı kalktı turizmci umutlu: 200 bin İngiliz bekleniyor
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Turizm sektörünün İngiltere'den beklediği haber geldi. İngiltere'nin, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması turizmcilerin yüzünü güldürdü. NTV'nin haberine göre; İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik kararını değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İngiltere'nin bugünden itibaren Türkiye'yi, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararını olumlu buluyoruz, turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz" dedi.

  • İngiltere'de ekim ayında okullarda ara tatil planlamasının olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor" diye konuştu.

Bağlıkaya, "Türkiye'nin turizmde 2019 verilerine göre 35 milyar dolar civarında döviz geliri oldu. 2024'te döviz gelirimizin 40 milyar doların üstünde olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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