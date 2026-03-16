Karbon yutan ormanlar geliyor

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni yasa teklifi, Türkiye'nin iklim politikaları ve yeşil dönüşüm süreci açısından da önemli bir düzenleme içeriyor. Teklifle birlikte "karbon yutak ormanları" kurulmasının önü açılırken, bu alanların oluşturulması ve yönetimi konusunda Orman Genel Müdürlüğü'ne yeni yetkiler de verilecek. Düzenleme, hem sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamayı hem de Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemeleri karşısında Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Kanun teklifine göre, Orman Genel Müdürlüğü, karbon tutma kapasitesini artırmak amacıyla karbon yutak ormanları kurabilecek, kurdurabilecek veya bu alanları karbon piyasası rayiç bedelleri üzerinden tahsis edebilecek. Bu ormanlar kamu kurumları, özel sektör ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından oluşturulabilecek ve belirlenen usul ve esaslara göre işletilecek.