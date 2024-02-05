Kardeş Azerbaycan ile vergisiz ticaret zamanı

Son olarak iki ülke arasında Tercihli Ticaret Antlaşması’nın kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, Azerbaycan'a ihraç edilen 8'i sanayi ve 7'si tarım olmak üzere 15 üründe vergi tarifesi değişti.
EK PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR
150 milyon dolarlık ilave ticaret geliri sağlaması beklenen 15 ürünle birlikte, ikili ticaretin 15 milyar dolar hacmine erişme hedefine bir adım daha yaklaşılacak. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 25 Şubat 2020'de anlaşma, 1 Mart 2021'de Meclis'ten geçti. Anlaşma, 15 tarım ürününün gümrük vergisinde belirlenen tarife, kontenjanlar çerçevesinde sıfırlandı. Bu ürünlerde ihracatçıların, Azerbaycan pazarına avantajlı girişlerinin önü açıldı. Anlaşmanın ticaret hacimlerine ve özellikle ihracata yansıyan olumlu sonuçları dikkate alındığında taraflar arasında daha fazla üründe pazar açılımı yapılması yönünde kapsamının genişletilmesine karar verildi. Bu doğrultuda hazırlanan ek protokol 29 Nisan 2023 tarihinde Samsun'da imzalandı.