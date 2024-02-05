|
Ekonomi

Kardeş Azerbaycan ile vergisiz ticaret zamanı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaret hacminin dengeli bir biçimde artırılması için yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:16 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Son olarak iki ülke arasında Tercihli Ticaret Antlaşması’nın kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, Azerbaycan'a ihraç edilen 8'i sanayi ve 7'si tarım olmak üzere 15 üründe vergi tarifesi değişti.

EK PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR

150 milyon dolarlık ilave ticaret geliri sağlaması beklenen 15 ürünle birlikte, ikili ticaretin 15 milyar dolar hacmine erişme hedefine bir adım daha yaklaşılacak. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 25 Şubat 2020'de anlaşma, 1 Mart 2021'de Meclis'ten geçti. Anlaşma, 15 tarım ürününün gümrük vergisinde belirlenen tarife, kontenjanlar çerçevesinde sıfırlandı. Bu ürünlerde ihracatçıların, Azerbaycan pazarına avantajlı girişlerinin önü açıldı. Anlaşmanın ticaret hacimlerine ve özellikle ihracata yansıyan olumlu sonuçları dikkate alındığında taraflar arasında daha fazla üründe pazar açılımı yapılması yönünde kapsamının genişletilmesine karar verildi. Bu doğrultuda hazırlanan ek protokol 29 Nisan 2023 tarihinde Samsun'da imzalandı.


Türkiye'nin yeni Alpha'sı: Dünyadaki rakiplerini gölgede bıraktı
Türkiye'nin yeni Alpha'sı: Dünyadaki rakiplerini gölgede bıraktı

Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8 ile askeri kara araçlarında 5. nesil bir çözüme imza attı. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, PARS araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA'yı, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez sergiledi. Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı" dedi.


#Ticaret
#Azerbaycan
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları İsim Listesi açıklandı: İşte MHP Muratlı ve Saray adayları