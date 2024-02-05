Kardeş Azerbaycan ile vergisiz ticaret zamanı

Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8 ile askeri kara araçlarında 5. nesil bir çözüme imza attı. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, PARS araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA'yı, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez sergiledi. Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı" dedi.