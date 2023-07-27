Kargo İHA Türkiye'deki ilk yükünü güvenlik güçleri için taşıyacak

Dünyadaki benzer çok rotorlu araçların bu yükle 1,5 kilometreden fazla görev yarı çapına sahip olamadığını vurgulayan Kanber, bunun yanında ZCOM'un rakiplerinden 2,8 kat kadar küçük, 2,5 kat daha hafif olduğuna dikkati çekti. Kanber, "Bunun harekat noktasındaki karşılığı 25-30 kilogram kargo taşıyabilecek sistem sadece askerin sırtında taşınabilecek bir boyutta olacağı anlamına gelmekte. Hava aracı sahip olduğu çok kullanımlı ara yüzleri sayesinde hem kargo taşımaya evrilebiliyor hem de gözetleme faaliyetinde değerlendirilebiliyor." dedi.