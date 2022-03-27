Ekonomi Katarlı bakan Rus gazına alternatif bulmanın zorluğuna işaret etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Katarlı bakan Rus gazına alternatif bulmanın zorluğuna işaret etti

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, hiç kimsenin bir gecede Rusya gazının yerini dolduramayacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Katarlı bakan Rus gazına alternatif bulmanın zorluğuna işaret etti
Foto: Arşiv.

Kabi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında "Sorunsuz Geçiş: Yeşil Alternatiflere Geçiş Sırasında Enerji Talebinin Karşılanması" temalı oturumda konuştu.

  • Avrupa gazının yüzde 30-40'lık kısmının Rusya'dan tedarik edildiğini ve gaz projelerinin üretim aşamasına girmesinin uzun yıllar aldığını hatırlatan Kabi, "Halihazırda bir gecede Rus gazına alternatif bulunamaz. Avrupa'nın, gaz ihtiyacını Rusya dışından karşılaması için 7-8 yıla ihtiyacı var." dedi.

Dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış gaz (LNG) üreticilerinden Katar'ın, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki mevcut istasyonları aracılığıyla Avrupa'ya daha fazla gaz pompalamak için çalıştığını söyleyen Kabi, buna rağmen arz miktarının Avrupa'nın ihtiyacıyla kıyaslandığında yine de az kalacağını belirtti.

Avrupa'ya ABD ve diğer ülkelerden 15 milyar metreküp ek gaz tedarik etme anlaşmasının uygulanması için tüm taraflar arasında iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Kabi, Katar'ın Avrupa'ya LNG temininde başat rol oynadığını dile getirdi.

'Mümkün değil'

Avrupa ülkelerinin, enerji kaynaklarını çeşitlendirme isteğiyle ilgili de konuşan Kabi, Ukrayna savaşı nedeniyle tepkiye dayalı uzun vadeli planlar yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

  • Kabi, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın temel nedeninin, Ukrayna savaşının yanı sıra yatırım harcamalarının eksikliğinden kaynaklanan arz-talep dengesizliği olduğunu aktardı.

Kabi, üretimin sürekli ve istikrarlı olması için yatırımın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'dan yaptırımlara ilk cevap: Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durdurdu
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Rusya'dan yaptırımlara ilk cevap: Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durdurdu

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
FOTOĞRAF 15
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.
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Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.
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Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.
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Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.
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Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.
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Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi.
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Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı.
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Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor.
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Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi.
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Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı.
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AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı.
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Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi.
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Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu.
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.
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