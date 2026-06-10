Katılım Finans verileri tek merkezde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye Katılım Finans Açık Veri ve Bilgi Merkezi (KFInfo) kuruluyor. Katılım finans sektörüne ilişkin veri, analiz ve akademik bilgi üretimini tek çatı altında toplamayı hedefleyen merkez sayesinde kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlar tarafından üretilen içerikler ortak bir platform üzerinden erişime açılacak.

İFM'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, merkezin kurulumu ve işletilmesine ilişkin protokolü imzaladı. Törende konuşan Dağlıoğlu, katılım finans alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacıların uzun süredir veri erişimi konusunda ihtiyaçlarını dile getirdiğini bildirdi. Dağlıoğlu, "Özellikle son bir yıldan fazla süredir Finans Ofisi ile birleştikten sonra sektörle çalışmalarımızı yürütürken, akademisyenlerden ve sektörde araştırma yapanlardan çok sıklıkla duyduğumuz bir yorumdu. Türkiye'de katılım finansla ilgili verilerin, bankacılık tarafı, sigorta tarafı, sermaye piyasaları tarafı dahil erişilebilirliğiyle ilgili bir destek aradıkları, bir çözüm aradıklarıyla ilgili. Dijital bir platformda bu verileri sektörün ve akademinin kullanımına sunmaya niyetliyiz. Hızlıca bir aksiyon planıyla da bunu realize etmek istiyoruz" dedi.