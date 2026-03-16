Katılımevim’i de çatısı altında bulunduran Pusula Holding’den Londra merkezli küresel adım

Katılımevim’i de çatısı altında bulunduran Pusula Holding’den Londra merkezli küresel adım

11:4516/03/2026, الإثنين
Pusula Holding, finans sektöründeki büyümesini küresel ölçekte yeni bir aşamaya taşıyor.
Pusula Holding, finans sektöründeki büyümesini küresel ölçekte yeni bir aşamaya taşıyor.

Türkiye’de tasarruf finansmanı sektörünün önde gelen iki markası Katılımevim ve Birevim’in yanı sıra İktisat Katılım Bankası, Pusula Yatırım ve Pusula Portföy şirketlerini de çatısı altında toplayan Pusula Holding, Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için harekete geçti.

Holding, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olan Londra’da kuracağı yeni yapı ile hem grup şirketlerinin uluslararası açılımını hızlandırmayı hem de küresel yatırımcılarla Türkiye’nin finansal ve reel sektör fırsatları arasında güçlü bir sermaye hattı kurmayı hedefliyor.

Pusula Holding küresel finans sistemine entegre oluyor

Pusula Holding CEO’su Sait Aytaç, Londra merkezli yapılanmanın grubun uzun vadeli büyüme vizyonunun stratejik bir ayağını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

  • "Londra girişimimizle, Pusula Holding'in yerel gücünü küresel finansın merkeziyle doğrudan bağlıyoruz. İktisat Katılım Bankası'nın faaliyete geçmesiyle tamamladığımız finansal halkamızı, şimdi uluslararası yatırım bankacılığı ile dünyaya açıyoruz. Amacımız yurtdışında sadece bir şirket kurmak değil; küresel sermayeyi Türkiye’deki reel sektör projelerimizle buluşturan, proje finansmanın ana oyuncularından biri olan uluslararası bir platform inşa etmek."

Türkiye’nin yatırım potansiyeli uluslararası sermaye ile buluşacak

Londra’daki yatırım bankacılığı yapılanmasının; kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı, uluslararası yatırım işlemlerinin yapılandırılması ve aracılık faaliyetleri, sermaye buluşturma faaliyetleri, proje finansmanı, özel sermaye yatırımları, yatırım işlemlerinin yapılandırılması, sendikasyon kredileri ile portföy yönetimi ve yatırımcı platformlarıyla stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Yeni şirketin ayrıca uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki finansal ve reel sektör yatırımlarıyla buluşturulmasında kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Pusula Holding böylece, Türkiye’nin yatırım potansiyelini küresel sermayeye taşıyan ve proje finansmanında etkili rol oynayan uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Pusula Holding’in Londra yapılanması, grubun finans ekosistemini uluslararası sahaya taşırken, Türkiye’nin yatırım ve finansman kapasitesinin küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine de katkı sağlayacak.



#Katılımevim
#Birevim
#Pusula Holding
