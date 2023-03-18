Kentsel dönüşüme büyük kredi imkanı: Bir milyon 250 bin tl

On bir kenti vuran Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu ağır hasar, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Depremin vurduğu illerde TOKİ’nin yapacağı konutların yanı sıra, evini yenilemek isteyen vatandaşlara destek için devlet kesenin ağzını açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın; ülkedeki yapı stokunun sağlamlaştırılması amacıyla hazırladığı Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, malikler ile yüklenici ve konut üreticilerine yönelik devlet destekli kredilerin detayları belli oldu.

MALİYETİN YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK

İki bakanlığın paylaştığı açıklamalara göre; yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüm uygun finansman imkânları sağlanıyor. Daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor. Dün açıklanan finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkânı sunulacak. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

İLK KONUTTA BÜYÜK AVANTAJ

Paket kapsamında, faiz oranı yüzde 1,49 olarak uygulanacak ancak sağlanan devlet desteğiyle hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı daha az olacak. Bu kapsamda, 10 yıl vadeyle sunulacak konut yapım kredilerinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, devlet katkısı oranı yüzde 0,70 olacak.

Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,89, devlet katkısı oranı yüzde 0,60 olarak uygulanacak.

Konut edinme kredisinde ise hak sahibi yüzde 0,79 faiz ödeyecek, yüzde 0,70'ini de devlet üstlenecek.

İŞ YERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENE DE DESTEK

800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak iş yeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1,09, devletin katkısı da yüzde 0,40 olacak. Öte yandan, paket kapsamında güçlendirme kredisi de kullanabilecek, 320 bin liraya kadar olan kredilerde hak sahiplerince ödenecek faiz oranı yüzde 0,99, devlet katkısı oranı da yüzde 0,40 olarak belirlendi.

BAŞVURULAR HAFTAYA

Alınan bilgiye göre, başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor. Kredi müracaatı yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek. Yüklenici ve konut üreticilerine sağlanacak kefalet oranı da KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ dışı işletmeler için yüzde 85 olacak. KOBİ'ler azami 100 milyon lira, diğerleri ise 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Amaç dönüşümü hızlandırmak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile eş güdüm içinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldıklarını bildirdi. Devreye aldıkları finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulduğuna dikkati çeken Nebati, "Finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Bakan Kurum da yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini belirterek, süreci hızlandıracak adımı attıklarını, dönüşümde kredi limitini 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.







