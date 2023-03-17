Yıldırım’da yerinde ve gönüllü dönüşüm

Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinde yaraların sarılması için başlatılan seferberlik devam ederken, başta Bursa olmak üzere tüm kentler ‘acı da olsa’ yeniden deprem gerçeği ile yüzleşti. Birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bursa’da riskli yapı stokunu ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kolları sıvayarak 30-40 yıllık depreme dayanıksız binaların olduğu mahallelerde “gönüllü ve yerinde dönüşüm” projeleri başlattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 7. Etap’ta çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Yıldırım’ın en büyük sorununun plansız yapılaşma olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz 7. ve 8. Etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları olan bin 244 konut inşa ediyoruz. Zemin artı 7 ve zemin artı 8 kat olarak planladığımız 7. Etap’ta 301 konutu yıkıp yerine 644 konut ve 177 dükkân yapıyoruz. 8. Etap’ta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz” dedi.

UZLAŞARAK YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ

Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Rezerv alan kullanmadan, tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize hak sahipleri yüzde 100 destek verdi. Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan proje tamamen Bursa’nın tarihi kimliğine uygun olacak. 60 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek proje ile yoğunluk artırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fitness alanı yer alacak” diye konuştu.

GELENEKSEL MİMARİYE SAHİP ÇIKILIYOR

Mevlana’da ortaya doğru bir model koyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Mevlana’da şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek manalı bir dönüşüm projesidir. Tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen projemizde tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak adına borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibarıyla 7’nci Etap’ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma çıktı ortaya. Bu yıl sonunda hemşehrilerimize evlerini teslim edeceğiz ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak. Yıldırım olarak büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜME VATANDAŞTAN TAM NOT

Mevlana Mahallesi Muhtarı Samet Efe, “Bakanlığımızın ve belediyemizin destekleriyle Mevlana Mahallesi’nde yerinde dönüşüm çalışması yapıldı. Burada kimse mağdur edilmedi. Hemşehrilerimiz haklarını aldı. Kira yardımları belediyemiz tarafından düzenli yapıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Mevlana Mahallesi sakinlerinden Muhammed Çır, “Mevlana Mahallesi’ne 89 yılında geldiğimde burası gecekondularla doluydu. Başkanımız ile örnek daireyi gezdik. Çok güzel olmuş. Apartmanlarımız depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Allah huzurla yaşamayı nasip etsin hepimize” diye konuştu.

Yine Mevlana 7. Etap hak sahiplerinden Kenan Çimen, “Mahallemizdeki binalar 30-40 yıllık binalardı. Yapıların temelleri çürüktü. Belediyemiz ve bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile evlerimiz radye temelle inşa edildi. Binalarımız tünel kalıp ile yapılıyor. Tünel kalıbın sağlamlığını da deprem bölgesinde görmüş olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” sözlerini aktardı.







