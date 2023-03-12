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Ekonomi

Kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli

Kentsel dönüşümün daha hızlı ve etkin sürdürülmesi için Yeni Finansman Modeli'ne geçiliyor. Detayları önümüzdeki günlerde netleşecek model kapsamında, vatandaşa çok düşük faizlerle kredi verilecek. Öte yandan, dünyada da örnekleri olan "kiralık konut üreticisi" kavramına geçilecek.

04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan Yeni Finansman Modeli'ni açıkladı. Şanlıurfa’daki temasların ardından yapılan değerlendirmede, vatandaşa çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümün teşvik edileceği duyuruldu.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Deprem felaketinin ardından yeniden inşa süreci ve yaraları sarmak için 100 milyar liralık kaynağı ayırdıklarını belirten Nureddin Nebati, "Kentsel dönüşümde 3 ayrı yaklaşım üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz” dedi.

KİRALIK KONUT ÜRETİCİSİ KAVRAMI GELİYOR

Modelin diğer ayakları hakkında bilgi veren Nebati şunları söyledi: “İkinci modelde ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız. Çalışmalarına 6 Şubat’tan önce başlanan üçüncü modelimiz de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yöneliktir. Bu modelle ülkemize kiralık konut üreticisi kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı hedefliyoruz.”


Kira enflasyonu dizginlenecek

Kiralık konut üreticisi kavramının dünyada da örnekleri olduğunu belirten Nebati, “Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacak. Böylece, özellikle salgın sonrasından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonu dizginleyeceğiz” diye konuştu.

11 şehirde eş güdümlü çalışma

Bakan Murat Kurum ise, “Bir taraftan da yeni afet konutlarının yapım sürecini yönetiyoruz. Şehrin tarihine uygun anlayışla projelendiriyoruz. En iyi mimarlarımızla, en iyi zeminde, bir daha bu acıları yaşamamak üzere, TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta. İlk etapta mikrobölgeleme alanlarımızda Şanlıurfa’da ilk sözleşmeleri imzaladık. 6631 konutumuzu ve 1.900 köy evimizin yapım sürecini başlattık. Meslek örgütlerimiz için yeni sanayi sitelerinin yapımı için talep var. Esnafa daha iyi siteler yapılması amacıyla hazine arazilerimizi tahsisleyeceğiz” bilgisini verdi.



#Deprem
#Kentsel Dönüşüm
#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
1 saat önce
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Kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli
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