Ekonomi Kenyada hükümet milli hava yolu şirketine ortak arıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Kenya'da hükümet milli hava yolu şirketine ortak arıyor

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun, ABD ziyaretinde, mali zorluklar içindeki ulusal hava yolu şirketi Kenya Hava Yolları için yeni bir ortak aradığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kenyada hükümet milli hava yolu şirketine ortak arıyor
Kenya Hava Yolları

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ABD-Afrika Liderler Zirvesi için geldiği ABD'de temaslarda bulunan Ruto, milli hava yolu şirketini iflastan kurtaracak yabancı bir hava yolu şirketi arayışına girdi.

Kenya Ulaştırma Bakanı Kipchumba Murkomen de hükümetin, Kenya Hava Yollarına daha fazla maddi destek sağlayacak durumda olmadığını ve bu sebepten ötürü yeni bir stratejik ortak arayışına girdiğini söyledi.

Murkomen, Ruto'nın ABD ziyaretindeki önemli başlıklardan birinin bu olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını sırasında mali durumu daha da kötüleşen şirket, hükümetten destek almaya başlamıştı.

Şirketin 48,9'luk payını elinde tutan Kenya hükümeti, kendi payının bir kısmını satarak mali yükümlülüklerini azaltmak istiyor. Şirketin yüzde 38,1'i bankalara, yüzde 7,8'i ise Hollanda'dan KLM hava yolu şirketine ait.

EYT düzenlemesinin devlete yükü 300 milyar lira
EKONOMİ
EYT düzenlemesinin devlete yükü 300 milyar lira

Esnaf kredisi başvurusu ve şartları
ÖZGÜN
Esnaf kredisi başvurusu ve şartları

Ankarada aslan paniği

Ankara'da 'aslan' paniği

Otomobillerin önünde koştuğu anlar kamerada.
Yerli motorla uçacak

Yerli motorla uçacak

​Gökbey'de heyecanlandıran gelişme.
Dünya Ticaret Örgütü Türkiyeyi haklı buldu

Konya'da üretildi: 1,5 yılda tamamlandı.

'İmamoğlu hakkında sanki siyasi yasak kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil'

10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.