Kıdem tazminatında yeni dönem 2022’de: Kazanılmış haklar korunacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin çalışmaları başlatırken bazı temel hedefleri ortaya koyduklarını vurgulayarak "Hedeflerimizden bir tanesi hiçbir zaman işçimizin kazanılmış haklarından geriye gitmemesini istiyorduk. Bunu da şu anda çalıştığımız modellerin hepsinde sağladık" diye konuştu. Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modellerinin her birinde işçilerin kazanılmış haklarının geri gitmemesini hedeflediklerini belirterek "Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNUYOR

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hedeflerinden birinin, işçilerin kazanılmış haklarının geri gitmemesi olduğunu kaydeden Selçuk, "Tercihe Bağlı Tamamlayıcı Emeklilik Planı ile de çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız" ifadesini kullandı. Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini de ekledi. Selçuk ayrıca, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor" diye konuştu

SOSYAL KORUMA KALKANIYLA 20,5 MİLYAR LİRA DESTEK

Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladıklarını belirten Selçuk, salgın öncesi, vakıflara aylık yaklaşık 120 milyon lira periyodik pay gönderildiğini, salgın döneminde ise bu periyodik payın her ay yarım milyar lira olarak vakıflara iletildiğini belirtti. Selçuk, "Bazı programlarımızı entegre edip e-devlette kalıcı hale getirmek istiyoruz" diye konuştu. Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, fesih kısıtını 3 ay daha uzatacaklarını da söyledi.

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3,5 MİLYON ÇALIŞANA 10 MİLYAR DESTEK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız (Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda" bilgisini de verdi.

İSTİHDAM PAKETİNDE 3 HEDEF

İstihdam paketini 3 temel hedef üzerinde inşa ettiklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti: “Fesih kısıtını bir süre daha uzatacağız. Bu sayede istihdamın korunmasını hedefliyoruz. İkinci bir desteğimiz de normalleşme desteği olacak. Normalleşme desteği, kısa çalışma desteğine başvurmuş firmalarımıza destek verdiğimiz bir süreç olacak. Kısa çalışmaya başvuran firmalarımız için bir nevi normalleşme desteği yapacağız. Kısa çalışma desteğini de bitirip normalleşme desteğine geçeceğiz. Prim destekleriyle destekleyeceğiz.”

400 BİN GERİ ÇIKIŞ ALDIK

“Normalleşme sürecinde ilk bir hafta, 10 gün içinde kısa çalışma başvurusundan 400 bin geri çıkış aldık” diyen Bakan Selçuk, şunları soyledi: “Bu ne demek oluyor? 400 bin çalışan, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti. Bu da aslında bizim için ne kadar hızlı dönüşeceğimizin, ne kadar hızlı adapte olacağımızın ilk verisiydi.” Selçuk, bu dönemde çalışanları akit ve istihdam içinde tutabilmeyi hedeflediklerini belirterek, “Nakdi ücrette şu anda yaklaşık 1 milyon 358 bin çalışan rakamına ulaştık. Yine burada da verdiğimiz rakam 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda. Hem 450 günü aşmış çalışanlarımız için hem de 450 günün altında kalmış çalışanlarımız için bir destek sağlamış olduk. Tabii ki işsizlik ödeneğimiz de bu süreçte devam etti” diye konuştu.