Ekonomi Kırgızistan Akıncı TİHAnın satın alındığını resmen ilan etti Akıncı bizimdir
SAVUNMA SANAYİ

Kırgızistan Akıncı TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti: Akıncı bizimdir

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti. Tashiev paylaşımında, "Akıncı bizimdir! Kardeş insanlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırgızistan Akıncı TİHAnın satın alındığını resmen ilan etti: Akıncı bizimdir
Akıncı TİHA

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya sahip olan ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor.

AKINCI TİHA'yı satın aldığını duyuran ülkelerden biri de Kırgızistan oldu.

KIRGIZİSTAN: AKINCI BİZİMDİR

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti. Tashiev, paylaşımında "Akıncı bizimdir! Kardeş insanlar sayesinde" dedi.

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