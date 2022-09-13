Ekonomi Kırgızistan Türkiyeden satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu
SAVUNMA SANAYİ

Kırgızistan Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu

Kırgızistan'da, Türkiye'den geçen yıl satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) için üs kuruldu.

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Haber Merkezi AA
Kırgızistan Türkiyeden satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu
Bayraktar TB2

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.

Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
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Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.

Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.

SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Bayraktar TB2 Kırgızistan'daki tatbikatta hedeflerini nokta atışı vurdu
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Bayraktar TB2 Kırgızistan'daki tatbikatta hedeflerini nokta atışı vurdu
Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (SİHA) ilk kez tatbikatta kullandı. Hedeflerini nokta atışı vuran Bayraktar TB2 büyük beğeni topladı.


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