Ekonomi Kırgızistan Türkiyeden SİHA satın aldığını açıkladı
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Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını açıkladı

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıkladı. Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kırgızistan Türkiyeden SİHA satın aldığını açıkladı
Bayraktar TB2 SİHA

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda adından sıkça söz ettiren, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçlarına bir talip daha çıktı.

YAKLAŞIK 34 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiğini açıkladı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev yaptığı açıklamada, yaklaşık 34 milyon dolar değerinde askeri ekipman alımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Tashiev’e göre; 40 adet zırhlı araca ek olarak Bayraktar TB2 de satın alındı.

"BİZİM İÇİN ÜRETİLİYOR"

Tashiev, "Şu an Türkiye’de bizim için Bayraktar TB2 üretiliyor. Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında, Bayraktar TB2 SİHA'nın yapım süresinde yaşananları anlattı. Projenin gizli yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayacak teknolojiyi teslim ettik ama ilk rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Neden rahatsız oldular anlamadık.' dedi.
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