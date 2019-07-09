Ekonomi Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü

Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü

Fiyatıyla cep yakan kırmızı et fiyatları, Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumunun girişimleriyle yüzde 13 oranında düştü. İndirimle birlikte 65 liraya kadar çıkan kemiksiz etin fiyatı 55 liraya düştü.

Haber Merkezi IHA
Kırmızı et fiyatlarına yüzde 13 indirim yapıldı.
Kırmızı et fiyatlarına yüzde 13 indirim yapıldı.

Türkiye’de ekonomide yaşanan dalgalanmalar her kalemde olduğu gibi kırmızı et fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıl 35 ila 45 lira arasında değişen kırmızı et fiyatları, bu yıl 65 liraya kadar yükseldi.

  • Vatandaşların ucuza et tüketebilmesi için Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumu ortak bir çalışma yaptı. Bu çalışmayla geçtiğimiz haftadan itibaren Adana’dan başlayan kırmızı et indirimi, ülke genelindeki kasap tezgahlarına da yansıdı. Yaklaşık yüzde 13 oranında indirimle birlikte kemiksiz etin fiyatı 55 liraya, kemikli etin fiyatı ise 45 liraya kadar düştü.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak 26 Haziran’da bir toplantı yaptıklarını ve ülke genelinde kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yeni fiyatların ilk olarak Adana’dan başlatıldığını söyledi.

Yağmur, “Bu çalışmamızdan önce fiyatlar 65 liraya kadar yükselmişti ancak 55 liraya kadar indirdik. Vatandaşlar fiyatlara inanamıyordu ancak şimdi kırmızı eti daha kolay alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde indirimin devam edeceğini ve fiyatların daha da aşağılara çekileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yağmur, büyük marketlerin sabit fiyat uygulamasına uymadığını ve bununla ilgili Ticaret Bakanlığının bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı İstanbul'da 26 liradan başlayacak
EKONOMİ
Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı İstanbul'da 26 liradan başlayacak

Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL
EKONOMİ
Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL

İstanbul’da zam şampiyonu limon oldu
EKONOMİ
İstanbul’da zam şampiyonu limon oldu
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.