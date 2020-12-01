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Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı: Başvurular nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için başvurular bugün başladı

Binlerce çalışanın merakla beklediği kısa çalışma ödeneği başvuruları için resmi makamlardan açıklama yapıldı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de konuya ilişkin detaylar yer aldı. Peki kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda kısa çalışma ödeneği başvurularının bugün başladığı duyuruldu. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuya ilişkin açıklama yaptı.

HAZİRAN OLARAK BELİRTİLEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ARALIK AYINA UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.

30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYANLAR DA KAPSAMA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yayımlanan karar sonrası konunun detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, başvuruları 1 Aralık itibariyle almaya başlayacaklarını belirterek, 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerlerinin de kapsama alındığını söyledi. Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini aktardı.

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