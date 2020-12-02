Kısa çalışma ödeneği başvurularında büyük kolaylık: e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/SQvcPX1K7r
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/SQvcPX1K7r— İŞKUR (@TurkiyeIsKurumu) December 2, 2020
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/SQvcPX1K7r
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/SQvcPX1K7r— İŞKUR (@TurkiyeIsKurumu) December 2, 2020
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.