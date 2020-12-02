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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği başvurularında büyük kolaylık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa çalışma ödeneği başvurularında büyük kolaylık: e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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