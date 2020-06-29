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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa çalışma ödeneği ödeme işlemleri için tarih belli oldu

Kısa çalışma ödeneği başvurularını yapan vatandaşlar her ay ödeme tarihlerini bekliyorlar. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermiş ve haziran ayı ödemelerinin öne çekileceğini duyurmuştu. 29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız’ dedi.

  • IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.

  • TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran
  • TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran
  • TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz
  • TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz
  • TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Sorulama

Bakan Selçuk duyurdu: Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
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Bakan Selçuk duyurdu: Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak

YENİ KISA ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLACAK?

İstihdam kalkanı paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. İşten çıkarma yasağının sürdürülmesi planlanırken, buna bağlı olarak ücretsiz izin desteği de sürdürülecek.

Kısa çalışma ödeneğinin ise ismi değişecek. Kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için ‘normalleşmeye’ yönelik destek verilecek. Yetkililer halen çalışmaların devam ettiğini ve bazı değişiklikler olabileceğini vurgularken, şu an için kısa çalışmaya başvuran işletmelerin yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanmasını planladıklarını ifade ediyor. Buna göre yine kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, çalışanlar için bin 700 TL’den başlayan düzeyde ücret desteği verilecek. Ayrıca kayıtdışından kayıtiçine geçenlere, istihdamını koruyanlara da teşvik verilmesi hedefleniyor. Esnek çalışma da kapsamda olacak. Bu konuda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kolaylık sağlanması planlanıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
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