Bakan Selçuk: Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

EKONOMİ Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.