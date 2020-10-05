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Ekonomi Bakan Selçuk Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan Selçuk: Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi. Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk
Bakan Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Kısa çalışma ödeneği nedir?
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

Kısa çalışma ödeneğine iş dünyasından destek
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneğine iş dünyasından destek
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