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Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinde dikkat çeken üç değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kısa çalışma ödeneğine başvurular başladı: Kısa çalışma ödeneğinde üç kritik değişiklik

Kısa çalışma ödeneğinde dikkat çeken üç değişiklik

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında yeni başvurular 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrardan alınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda kısa çalışma ödeneğine ilişkin üç önemli değişiklik de yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan işyerleri kapsama alınırken, ödenekten daha önce yararlanan işyerleri için de ilave işçi için talepte bulunma yolu açıldı. Kısa çalışma ödeneğinde bir diğer dikkat çeken değişiklik ise yapılan ödeneklerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmemesine yönelik oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı.

Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvurular 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrardan alınmaya başladı.

Yeni başvurular sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

BAŞVURU YAPMAYAN İŞYERLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerleri için de kısa çalışma ödeneği için başvuru yolu açıldı.

Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilecek.

Kısa çalışma ödeneği için başvurular bugün başladı
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği için başvurular bugün başladı

ÖDENEKTEN YARARLAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİLER İÇİN TALEP DE BULUNABİLECEK

Kısa Çalışma Ödeneği'ne yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE AZALMAYA NEDEN OLMAYACAK

Düzenlemedeki en önemli detaylardan biri de işsizlik ödeneğine yönelik oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek. Yani kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi işsizlik ödeneğinden yararlanma süresinde azalmaya sebep olmayacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvuruları sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru ise alınmayacak.

Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı
EKONOMİ
Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı
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