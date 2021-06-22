Ekonomi Rus turist yağıyor Bir günde 40 uçakla 10 bin kişi gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus turist yağıyor: Bir günde 40 uçakla 10 bin kişi gelecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki ay ara verilen uçuşların bu sabah itibariyle başlamasının ardından Antalya’ya Rusya’nın farklı kentlerinden turistler aralıksız gelmeye devam ediyor. Antalya’ya ilk günde Rusya’dan 40 uçakla 10 bin turist gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlama kalktı Antalyaya Rus turist yağıyor
İptal olan uçuşlara rağmen Antalya’ya ilk günde Rusya’dan 10 bin turist gelmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya’ya yeniden uçuşlar başladı.

Rusya’nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı’ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları’na(THY) ait uçak saat 5.40’ta Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Yoğun talebin ardından Antalya Havalimanında terminal 1’in ardından terminal 2’de hızlı bir şekilde hizmete açıldı. Sabah saatlerinde Rusya’nın farklı kentlerinden havalanan uçakların Antalya’ya gelişleri aralıksız devam ediyor.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, işlemlerinin ardından tatillerini geçirmek üzere Antalya’nın farklı bölgelerine servislerle hareket etti.

İptal olan uçuşlara rağmen Antalya’ya ilk günde Rusya’dan 40 uçakla 10 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Novisibirsk kentinden tatile gelen Polina Startseva, “3 yıldır Antalya’ya geliyorum. Pandemi sürecinin bitmesini ve kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyorduk. Pandemi azaldı, ülkemiz Türkiye’ye uçuşları açtı. Biz ailecek Türkiye’yi çok seviyoruz ve süreçten mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"100’lü rakamları hedefliyoruz"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Rusya’nın uçuş yasağını kaldıracağı haberinin geçen hafta Cuma günü duyurulduğunu hatırlattı.
3 gün içinde bu duruma adapte olan tur operatörleriyle birlikte Antalya’ya bugün 40 uçak beklediklerinin altını çizen Yılmaz, “ Bu uçuşlardan yaklaşık 10 bin yolcu bekliyoruz. Geçmişte bu rakam sayısı 100’leri geçiyordu. Yeniden o rakamlara yaklaşmayı bekliyoruz. Bugün başlangıç günü, bundan sonra artarak devam edecektir” diye konuştu.

"Rus siparişine tutuldular"

Rusya’dan gelen aşırı talebe tur operatörlerinin zor yetiştiğini dile getiren Bilgihan Yılmaz, “Ciddi bir sipariş yağmuruna tutuldular. Buna güvenerek sayıların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Kısıtlama döneminde Rus yolcuların bagajlarını hazır tuttuklarını biliyorduk. Bunun gerçek olduğunu bugün anladık. Çünkü ilk günde 40 uçak var, sayı giderek artacaktır” dedi.

"Güvenlik ön planda"

Yılmaz, geçen yıl olduğu gibi bu yılda en sağlıklı ve en hızlı hizmeti sunduklarının altını çizen Yılmaz, “Hijyen mesafe ve maskede kuralına dikkat ediyoruz. Terminal içinde maske kullanmak zorunlu. Her bölgede hatırlatıcı yazılar ve mesafeyi ayarlayıcı bariyerlerimiz var. Ciddi önlemler aldık. Her noktada dezenfektan bölümlerimiz var. Biz hazırız yeter ki onlar gelsin biz ağırlarız" dedi.

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