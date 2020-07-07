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Ekonomi Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat Tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kıyma ve kırmızı ette yapılan hileler: Dikkat edilmesi gerekenler

Kıyma ve kırmızı ette hileye dikkat: Tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte ediliyor

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiği belirtildi.
Kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiği belirtildi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Yasamız gereği, kıyma, sucuk, salam ve sosis üretildiğinde önceden dana etinin içerisine yüzdelerini belirtmek kaydıyla kanatlı hayvan eti karıştırılabiliyordu. Fakat son çıkan yasayla birlikte dana sucuğu yapıyorsanız içinde sadece dana eti olmak zorundadır. Maliyeti düşürmek isteyenler içine at eti, sakatat, kanatlı hayvan eti koyabiliyorlar. Bunlar tamamen taklit tağşiş olarak geçiyor. Bunları önlemenin yolu cezaların kat kat artırılması.

DHA
Yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırılabiliyor.

Tarım ve Orman Müdürü çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu hilelere bakarak değil ancak analiz yaparak anlayabiliriz. Genellikle gözle anlaşılmaz. Bilinen, güvenilen firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor. Etiket okumak da önemli. Bu taklit ürünleri yapanların çoğu merdiven altı işletmelerdir. Etiket üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ve onay numarasının olması gerekiyor. Numara yoksa Alo 174'ü arayıp, mutlaka bir ihbarda bulunmak gerekiyor.

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  • Taklit ve tağşiş ürünlerin içine koyulan ürün önemli. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor. Ürünlerde bir bozukluk yoksa sağlığa zarar vermez. Fakat kullanılan hayvanların eti uygun koşullarda saklanmamışsa gıda güvenliğini sıkıntıya sokar. At ve eşek gibi hayvanların ürünleri kıymaların içine koyuluyorsa mikrobiyolojik ve ekonomik açıdan sıkıntı yaratır" dedi.

DHA
Uzmanlar kıyma ve kırmızı ette yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'MAHALLE KASAPLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR'

Buca Şirinyer'de kasaplık yapan Ahmet Karakurt ise vatandaşları uyararak, "Şu an sektörde insanlar ucuz et mal etmek için hilelere başvuruyor. Genelde dana kıymaya tavuk taşlığı ve sakatat karıştırılıyor. Biz iyi sınıf danaları keserek, müşterilere iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Güven vermek çok önemli. Kalitesiz ürün derdinde olan kişiler de yok olmaya mahkumlar.

Devamlı denetlemelere takılıyorlar. Vatandaşımız mahalle kasaplarından, güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalı. Gel geç, ayak altı ürün satan kişilerden et almasınlar. Karışım olan kıymalar daha çabuk bozuluyor, rengi daha mat oluyor. Lezzeti olmuyor. Etleri karıştırdıklarında baharatla açığı kapatıyorlar, buradan da yüzde yüz dana olmadığı anlaşılabilir" diye konuştu.

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ifşa oldu: İşte 45 firmaya ait 55 parti ürünün tam listesi
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Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesine yer verildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.
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Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu.
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Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu.
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Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.
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Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.
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Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ifşa oldu: İşte 45 firmaya ait 55 parti ürünün tam listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içeçekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.


'HİLELİ KIYMA KOYU RENK OLUR VE DAĞILIR'

Çamdibi semtinde et ürünleri satan Yasin Akbıyık, "Dana etinden yapılan kıyma daha pembe ve açık renkte gözüküyor. Sakatat ve tavuğun taşlığıyla yapılan kıyma ise daha koyu renktedir ve lezzeti çok farklıdır. Hileli kıymayı ancak evde köfte yapıldığı zaman anlayabilirsiniz. Kıyma çabuk dağılır. Bonfilede ise ete su enjekte ediyorlar. Vatandaşlar dondurulmuş olan bu ürünleri evde ancak

  • kuşbaşı yapıp yemeğin içine koyduklarında, kandırıldıklarını etin gereğinden fazla suyunu salmasıyla anlarlar. Etin rengi kararır. Ağırlığını yüzde 30, yüzde 20 artırırlar. 1 kilogram olduğunu sandığınız et aslında 850 gramdır. Maliyet olarak 60 TL olan bir ürün size 45 TL'ye satılır, fakat ürün aslında normal bir kasaptan alacağınız 30 TL'lik bir etle eş değerdir. Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

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