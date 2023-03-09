Kızılelma ve TCG Anadolu ABD basınında ses getirdi

Kızılelma savaş uçağı ile ilgili detaylar merak kazandı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Kızılelma'nın uçuşunu gösterdi. Pistten kalkıp yükselişini gerçekleştiren Kızılema'yı Bayraktar "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" diyerek gökyüzüne uğurladı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuş performansı, hızı, kalkış süresi, manevra kabiliyeti, yük kapasitesi gibi teknik özellikleri merak ediliyor. Bayraktar Kızılelma özellikleri nedir?