KOBİ'lere 7.5 milyar lira kredi desteği

KGF'den yapılan açıklamaya göre, KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.

COSME kapsamında, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

KGF, sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele döneminde KOBİ’ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

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"Finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şunları kaydetti:

“Bu destek paketi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bu arada, projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

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