Koç gibi koç: Sivas'ta yetiştiriliyor, tanesi 28 bin lira

Sivas’ta kent merkezinde 50 yıldır hayvancılık yapan Ali Hakan Bedirhanoğlu Sivas’ta bir ilki gerçekleştirdi. Kardeşler dağı mevkiinde faaliyet gösteren Bedirhanoğlu, Sivas’ın sert karasal iklimine uygun küçükbaş hayvan arayışına girdi. Aradığı ırkı Macaristan’da bulan Bedirhanoğlu, De France ve Macar Merinosu ırkı 500 adet koyun ve koçu Sivas’a getirdi. Sivaslı yetiştirici koyunları 250 ile 300 Euro arasında, koçları ise bin ile 3 bin Euro arasında satın aldı. Sivas’taki besi çiftliğinde et ırkı koyunlarına gözü gibi bakan Bedirhanoğlu, koyunları bin 300’e tamamlamayı hedefliyor.





OYNAT 00:55 Otomobil fiyatına kurbanlık Zonguldak'ta “Paşa” adı verilen bin 400 kiloluk dana Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyor. 30 bin TL'ye ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarılan Paşa isimli danaya ilgi oldukça yoğun. BiP'te paylaş

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Dünyadaki en iyi et ırkı

Ali Hakan Bedirhanoğlu, koyunların dünyanın en iyi et ırkı koyunlar olduğunu belirterek, “Bu koyunları araştırdım. Dünyada en iyi üretilmiş et ırkı olduğu için bunları getirmeye karara verdim. Ukrayna ve Macaristan’a gittim. Macaristan’da karar kıldım. Macaristan’dan getirdim bunları. İlk etapta 500 koyun getirdim. bin 300 kapasite raporumuz var. Fiyatları koyununa göre değişiyor. Genelde 250 Euro ile 500 Euro arasında değişiyor. Koçların fiyatları ise bin Euro ile 3 bin Euro arasında. Macaristan ile aşağı yukarı aynı iklime sahibiz. Bizim iklim e uyum sağlayacağını düşündüğüm için bu ırkı getirdim. 70-80 adet kuzumuz var. Şuan 150-200 adet de doğum yapacak hayvanımız var’’ ifadelerini kullandı.

Bu hayvanlar hasta olmuyor



Bedirhanoğlu, hayvanların tamamının pedigrili ve kanları alındığı için hastalıklara karşı dirençli olduklarını dile getirerek, “Bu hayvanların diğer ırklardan farkı et ırkı olması. Erkeklerin canlı ağırlığı 200 kilogram, 110 kiloya kadar da dişiler çıkıyor. Et ırkı olarak üretilen dünyanın en iyi hayvanları bunlar. Yerli Kangal ırkı koyunların kilosu 50-60 kilogram civarında oluyor. Sivas’ta tekiz. Bunu üretip çiftçilerimize satmayı düşünüyoruz. Ancak bu yıl uyum yılı olduğu için satmayı düşünmüyoruz." dedi.

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OYNAT 00:55 Otomobil fiyatına kurbanlık Zonguldak'ta “Paşa” adı verilen bin 400 kiloluk dana Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyor. 30 bin TL'ye ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarılan Paşa isimli danaya ilgi oldukça yoğun. BiP'te paylaş

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"İyi kuzu iyi koçtan olur"

Bedirhanoğlu şöyle devam etti: " Kışa dayanıklılığını ve mukavemetini, hastalıklara dayanıklılığını ölçeceğiz.1300 adet kapasite raporumuz var. Hedefimiz bu kapasiteyi doldurmak. Bunların tamamı pedigrili hayvanlar. Aynı zamanda kanları alınmış hasta olmayan hayvanlar. Yani biz ithal ettiğimizde bunların hem Macaristan’a hem de bizim burada Samsun’a kanları gidiyor. Hastalık olmadığına dair bütün tahlilleri yapılmış bu hayvanların. Burada 3 bin euro’ya kadar koç var. İyi kuzu iyi koçtan olur. Onun için koça verilen para burada pahalı gibi gözükse de, Pedigrili iyi bir İle De France koça o parayı veriyorlar."

FOTOĞRAF 8 Yüksek hızda dalış özelliğine sahip Adana güvercinleri piyasada 35 TL ile 40 bin TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulurken, yurt dışına da gönderilen kuşun alım satımı için ‘Güvercin Borsası’ bile kuruluyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde iyi bir eğlence olduğunu belirten Adana güvercini yetiştiricisi Recep Yetiş, güvercinlerle ilgilenerek bu sıkıntılı süreci keyifli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Recep Yetiş, “Bu kuşlar önceleri sadece Adana ve çevresinde yetiştiriliyordu. Ancak farklı şehirlerde ve ülkelerde çalışan Adanalı güvercin yetiştiricileri, güvercinlerini çalıştıkları yerlere götürüp Adana güvercininin tanıtımını yaptı. Bitlis’te Adana güvercini yetiştiriyorum. Genellikle Adana ve çevresinde yetiştirilen bir türdür. Dalıcı özelliğe sahip olan bu kuşlar, yetiştiricinin isteğine göre 10-15 dakika uçabiliyorlar. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dönüşü 12-15 saniye arasında olur. Normal şartlarda Adana ve çevresinde yetişen bu kuş türü, yetiştiricileri sayesinde artık Türkiye’nin birçok yerine dağılmış durumda. Bununla birlikte Avrupa’da birçok yetiştiricimiz var. Kuşçuluk, güzel ve ucuz bir hobi. Çocukluğumdan beri güvercin yetiştiriciliğine ilgim vardı. Yaklaşık 7 yıldır Bitlis’te yaşıyorum ve kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana’da olan kuşlarımı buraya getirdim. İyi bir kuş ortalama bin metre yüksekliğe ulaştıktan sonra saatte hızları 240-260 kilometreye ulaşarak dalış yapıyor. Bu da yere inerken yaklaşık 12-15 saniye zaman alıyor. Güvercin besleyenlerin artık güvencin borsası diye bir borsası var. Artık güvercinler ihalelerle satılıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde güvercin ihaleleri yapılıp kuşlar alınıp satılabiliyor” dedi. Yetiş, sattıkları bir çift kuşun parasıyla 22 öğrenciyi baştan aşağıya giydirdiklerini ifade ederek, “Yurt dışından da talepler oluyor. Özellikle Adana’da İncirlik Üssünde görev yaparak memleketlerine dönenler bu kuşları bildikleri için talep ediyorlar. Geçen yıl bir Kanadalı bizden bir çift kuş talep etmişti. Kendileri ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada’ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söylediğimizde, Kanadalı dostumuz pazarlık yaptığımız fiyatın 2 katı kadar para göndererek bizleri şaşırttı ve iyilikte ırkın bir önemi olmadığını bir kez daha bizlere öğretti. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzu baştan aşağı giydirdik. Adana kuşları 35 TL’den başlayıp 40 ile 50 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor” dedi. Bu tür kuşların genellikle 3’lü grup halinde uçtuklarını da sözlerine ekleyen Recep Yetiş, “Yavrular öğretmen kuşlarla uçurularak terbiye ediliyor. Grup içerisinde öncü ve arkacı olarak görev yaparlar. Yerdeki flama ile kuşu şartlandırıyoruz. Flama dalgalanırken, kuşlar aşağı inmeyeceklerini bilirler. Flamayı yere indirdiğimizde ve elimizdeki aparatı çalıştırdığımızda kuşlar dalmaya başlar ve kısa süre sonra da yere inerler” ifadelerini kullandı. Kuşçuluğun bir sanat olduğunu dile getiren Recep Yetiş, “Her şeyden önemlisi kuşçuluk bir sanattır. Ressamlık gibi, müzisyenlik gibi. Son dönemdeki pandemi sürecinde bizim için çok büyük bir eğlence kaynağı oldu. Kendimizi bu güzel doğaya ve havaya bıraktık. Kuşlarımızla birlikte vakit geçirdik. Diğer arkadaşlar gibi evimizin içinde sıkılmadık” şeklinde konuştu. Otomobil fiyatına güvecin: Hobi olarak başladı, şimdi talebe yetişemiyor Bitlis'te yaşayan Adanalı Recep Yetiş, hızlarıyla dikkat çeken güvercin ırkını hobi olarak yetiştirirken, fiyatları 50 bin TL'ye kadar çıkan kuşları satarak 22 öğrenciyi de giydirdi. 'Kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana'da olan kuşlarımı buraya getirdim' diyen Yetiş, "Kendileri ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada'ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söylediğimizde, Kanadalı dostumuz pazarlık yaptığımız fiyatın 2 katı kadar para göndererek bizleri şaşırttı ve iyilikte ırkın bir önemi olmadığını bir kez daha bizlere öğretti. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzu baştan aşağı giydirdik." ifadelerini kullandı.









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