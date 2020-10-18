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Ekonomi Kocaelide fabrika kurulacağı duyuruldu, arsa fiyatları tavan yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kocaeli'de fabrika kurulacağı duyuruldu, arsa fiyatları tavan yaptı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen’in fabrika kuracağını duyurması, bölgedeki arsa fiyatlarını artırdı. Gayrimenkul danışmanı Mevlüt Bozdağ, "Son 2-3 yıl içerisinde, yüzde 50’yi aşan oranlarda değer kazanması görüldü. Bu ülkemiz için şehrimiz için ve en önemlisi istihdamın artması için önemli bir kazanç olacak. Buna bağlı olarak tabii ki konut alanlarda da ticari alanlarda da en önemlisi sanayi alanlarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'de fabrika kurulacağı duyuruldu arsa fiyatları tavan yaptı.
Kocaeli'de fabrika kurulacağı duyuruldu arsa fiyatları tavan yaptı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde iki dünya otomotiv devi
Ford Otosan ve Volkswagen’in fabrika kuracağını açıklanmasının ardından arsa fiyatları yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Kurulacak fabrikada 2 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Otomotiv devleri yeni kurulacak fabrikada yük minibüsü modellerini üreterek dünyaya pazarlayacak. Fabrikanın kurulacağının duyurulmasının ardından bölgedeki arsa fiyatları hızla değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar da bölgedeki arsalara ilgi gösteriyor.

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'Arsalar değer kazandı'


Bölgedeki arsa satışlarını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Mevlüt Bozdağ, "Kocaeli’nin Gölcük ve Başiskele bölgelerinde özellikle otomotiv sektöründe belli başlı fabrikaların ve onların yan kuruluşlarının tesisleri ile donatılmış durumda. Bu bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir istihdam kaynağıydı zaten. Fakat iki dünya devi, kendi aralarında yapmış oldukları protokol ile 2023 yılında çıkarmayı hedefledikleri ticari van araçlarını satışa sunmayı hedeflediler. Bu durumdan ötürü bölgedeki arsaların değerlenmesi konusunda önemli bir talep doğurdu" dedi.

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"İstihdamın artması için önemli bir kazanç olacak"

Arsa fiyatlarının son birkaç yıldır yüzde 50’yi aşan oranlarda değer kazandığını ifade eden Bozdağ, "Son 2-3 yıl içerisinde, yüzde 50’yi aşan oranlarda değer kazanması görüldü. Bu ülkemiz için şehrimiz için ve en önemlisi istihdamın artması için önemli bir kazanç olacak. Buna bağlı olarak tabii ki konut alanlarda da ticari alanlarda da en önemlisi sanayi alanlarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu tesisler zaten sanayi imarlı veya bacasız sanayi imarlı alanlarda yapılabiliyor. Fakat bu etki bölgedeki boş olan bütün arsalarda kendisini hissettirdi" diye konuştu.

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