Ekonomi Komisyondan geçti Iphoneun fiyatı 16 bin TLyi aşabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Komisyondan geçti: Iphone'un fiyatı 16 bin TL'yi aşabilir

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisi oranlarını yüzde 50'ye kadar artırmaya imkan tanıyan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve ÖTV'de de yüzde 50 artış olması halinde Iphone XS Max'in fiyatı 16 bin TL'yi aşmış olacak.

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Yüzde 25 ÖTV ile satılan Iphone XS Max'in Türkiye liste fiyatı 14 bin TL civarında.
Yüzde 25 ÖTV ile satılan Iphone XS Max'in Türkiye liste fiyatı 14 bin TL civarında.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALAN ENGELLİNİN EVDE BAKIM AYLIĞI KESİLMEYECEK

Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

  • Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

YENİ İŞÇİ ALAN İŞVERENE 3 AY DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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ÖTV YÜZDE 50 OLURSA FİYATI 16 BİN TL'Yİ AŞACAK

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşıp, 2 bin 400 TL'yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak. Cep telefolanlarında ÖTV'nin yüzde 50'yi çıkarılmasıyla birlikte Türkiye'de 14 bin TL'ye satılan Iphone XS Max'in fiyatı 16 bin TL'yi aşacak.

KİTAPTA KDV ORANI SIFIRLANACAK

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YAPILANDIRILIYOR

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

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