Ekonomi Konut alımlarındaki KDV istisnası genişletildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut alımlarındaki KDV istisnası genişletildi

KDV genel uygulama tebliğinde döviz olarak ülkeye getirilen konut ve iş yeri teslimleri istisna uygulamasında yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenleme yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik öngören Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle, konut ve işyeri tesliminde KDV istinası düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeye göre, bedeli döviz olarak ülkeye getirilmek kaydıyla konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

İSPAT ŞART

Tebliğe eklenen hükümlere göre, bu kapsamda yapılacak döviz transferleri, transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere yer verilmesi veya dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilecek.

DÖVİZ GİRDİSİ ARTAR

Söz konusu düzenleme gayrimenkul geliştiricileri tarafından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinde yaşanan bazı aksaklıkların yeni tebliğ ile son bulacağını söyledi. Durbakayım, “Türkiye’den konut veya işyeri satın alan gurbetçilerimizin yakın akrabaları veya sahip olduğu işletmeler üzerinden yaptığı ödemelerin ispatı aşamasında yaşanan zorlu süreç, söz konusu tebliğ ile ortadan kalktı. Böylece, yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak” dedi.

Başka istisnalar da var

  • Yayımlanan yeni tebliğ sadece yabancıların gayrimenkul alımına ilişkin düzenlemeleri içermiyor. Tebliğ, aynı zamanda ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası da getiriyor. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de istisna kapsamında olacak.

Volkswagen algıya oynadı
EKONOMİ
Volkswagen algıya oynadı

Türkiye tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu

Areda Survey tarafından Barış Pınarı Harekatı'na özel anket yapıldı.
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?
Moraller yüksek

Moraller yüksek

​Tel Abyad ve Rasulayn'da ince temizlik faaliyetlerine geçildi.
2 milyon Suriyeli evine dönecek

2 milyon Suriyeli evine dönecek

​Kerem Kınık, Tel Abyad'a insani yardımların ulaştığını açıkladı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
PKK’nın hamisi Avrupa

PKK’nın hamisi Avrupa

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi kınayan Avrupa, PKK'nın hamisi oldu.
PKK Türkmen köylerine çöktü

PKK Türkmen köylerine çöktü

​Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, Yeni Şafak'a konuştu.
PKK/YPG'ye<br>İsrail kalkanı

PKK/YPG'ye
İsrail kalkanı

​Proje devlet planını bozan Barış Pınarı'nı hazmedemediler.
Yaptırım boşa çaba

Yaptırım boşa çaba

​Donald Trump iç kamuoyunu rahatlatmaya yönelik adımlar atıyor.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Anadolu'da yatırıma<br>hız vereceğiz

Anadolu'da yatırıma
hız vereceğiz

​Çağrı Merkezi sektörütam gaz büyümeyi sürdürüyor.
Volkswagen<br>algıya oynadı

Volkswagen
algıya oynadı

​Alman basınından erteleme iddiası geldi.
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​ABD Başkan Yardımcısı Pence perşembe günü Erdoğan ile görüşecek.
611'e yükseldi

611'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı

​Barış Pınarı şehitlerinin naaşları memleketlerine gönderildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.