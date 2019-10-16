Konut alımlarındaki KDV istisnası genişletildi

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik öngören Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle, konut ve işyeri tesliminde KDV istinası düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeye göre, bedeli döviz olarak ülkeye getirilmek kaydıyla konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

İSPAT ŞART

Tebliğe eklenen hükümlere göre, bu kapsamda yapılacak döviz transferleri, transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere yer verilmesi veya dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilecek.

DÖVİZ GİRDİSİ ARTAR

Söz konusu düzenleme gayrimenkul geliştiricileri tarafından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinde yaşanan bazı aksaklıkların yeni tebliğ ile son bulacağını söyledi. Durbakayım, “Türkiye’den konut veya işyeri satın alan gurbetçilerimizin yakın akrabaları veya sahip olduğu işletmeler üzerinden yaptığı ödemelerin ispatı aşamasında yaşanan zorlu süreç, söz konusu tebliğ ile ortadan kalktı. Böylece, yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi teşvik edilmiş olacak” dedi.

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Başka istisnalar da var

Yayımlanan yeni tebliğ sadece yabancıların gayrimenkul alımına ilişkin düzenlemeleri içermiyor. Tebliğ, aynı zamanda ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası da getiriyor. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de istisna kapsamında olacak.