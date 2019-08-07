Konut kredisine rekor başvuru

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerindeki rekor taleple konut kredisi başvurusunda bulundu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

KATILIM BANKALARI DA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti. Bu kapsamda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kâr oranını yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 seviyesine çekti.

SATIŞLARDA PATLAMA OLUR

Sektör uzmanları son yıllarda eski havasını bulamayan gayrimenkul sektörünün faizlerin düşmesi ile birlikte nefes aldığını belirtiyor. Gayrimenkul sektöründe alım zamanı olduğunu ifade eden Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, "Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat oluşturur. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti" açıklamasında bulundu.

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Ali Dilber, şöyle devam etti: "Yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yıl sonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor."

Hem vatandaş hem sektör sevindi

Berat Albayrak

Konut faizlerinin düşmesine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep gelmesinin önemine işaret eden Albayrak, “Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.