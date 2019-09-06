Ekonomi Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor
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Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor

Yılın 7 ayında Türkiye genelinde yerli ve yabancıya satılan konut adedi 608 bin 32 olurken, bu konutların yüzde 59,7'sini ikinci el oluşturdu.

Haber Merkezi AA
İkinci el konut satışlarında yükseliş devam ediyor.
İkinci el konut satışlarında yükseliş devam ediyor.

Yılın 7 ayında Türkiye genelinde satılan konut adedi 608 bini aşarken, bu konutların yüzde 59,7'sini ikinci el oluşturdu. İkinci el konut satışlarının sıfır evleri geride bıraktığı il sayısı 2018'de 33 iken bu yılın 7 ayında neredeyse 2 kat artarak 64'e ulaştı.

FuzulEv tarafından 2019'da satılan konutlara ilişkin hazırlanan "2019 Konut Satışında İkinci Ellerin Yeri" başlıklı rapora göre, yılın 7 ayında Türkiye genelinde yerli ve yabancılara satılan toplam konut sayısı 608 bin 32 olarak gerçekleşti.

  • Geçen yılın aynı dönemine göre toplan konut satışında düşüş gerçekleşirken, ikinci el satış oranında ciddi yükseliş görüldü. Yılın 7 ayında satılan 608 bini aşkı konutun yüzde 59,7'sini ikinci eller oluşturdu.

İkinci el konut satış oranı 2018 genelinde yüzde 53 olarak gerçekleşmişti.

İkinci el konut satışlarının sıfır evleri geride bıraktığı il sayısı 2018'de 33, 2017'de 34 iken, bu yılın 7 ayında neredeyse 2 kat artarak 64'e ulaştı. 2013-2018 yılları incelendiğinde ikinci el konut satışının birinci elden yüksek olduğu il sayısı 27 ila 34 arasında değişirken, söz konusu rakamın 2016'da 34, 2015'te 35, 2014'te 27, 2013'te 32 olduğu görülüyor.

En yüksek oran Nevşehir ve Yalova'da

İkinci el konut satışlarının birinci eli geride bıraktığı illerin başında Nevşehir geliyor. 7 ayda Nevşehir'de toplam satılan bin 469 konutun yüzde 80,67'sini ikinci eller oluşturdu.

Bu alanda Nevşehir'i yüzde 77,5 ile Yalova, yüzde 77 ile Karaman, yüzde 76 ile Kars, yüzde 75 ile Ardahan, yüzde 71 ile Balıkesir, yüzde 69 ile Karabük, yüzde 68 ile Kilis, yüzde 67 ile Muğla ve Ağrı, yüzde 66 ile Kayseri, Aydın ve Ankara takip ediyor.

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  • Bu kentlerde toplam konut satışının 3'te ikisinden fazlasının ikinci el olduğu görüldü.

İkinci el satış oranı Antalya ve Osmaniye'de yüzde 65, Bolu, Isparta ve Mersin'de yüzde 64, Sakarya ve Kırşehir'de yüzde 63, Afyonkarahisar, Niğde, Yozgat ve Trabzon'da yüzde 62, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Bitlis, Denizli ve Kocaeli'de yüzde 61, İzmir ve Malatya'da yüzde 60, Batman, Bursa, Siirt, İstanbul, Gaziantep ve Kırıkkale'de yüzde 58 olarak gerçekleşti.

İkinci elde en düşük Gümüşhane ve Şırnak

Yılın 7 ayında ikinci el satışlarının en düşük olduğu kent ise yüzde 42,6 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi bu alanda yüzde 43 ile Şırnak ve Kastamonu, yüzde 44 ile Ordu ve Giresun, yüzde 45 ile Burdur, yüzde 46 ile Kırklareli, Muş, Rize, Hakkari ve Artvin takip etti.

Birinci el konut satış oranı Bingöl'de yüzde 49,91, Amasya'da yüzde 49, Bartın'da yüzde 48, Aksaray, Sinop ve Düzce'de yüzde 47 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Iğdır, Kahramanmaraş, Tokat, Bayburt, Zonguldak, Adıyaman, Tunceli, Van, Çanakkale, Erzurum, Samsun ve Uşak'ta yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişti.

"İkinci elin payı en yüksek seviyeye ulaştı"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yapığı açıklamada, ikinci el satışının 2019'da ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek, "Bu yılın 7 ayında tam 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti. Yani ikinci el pazarının birinci elden daha büyük olduğu şehir sayısı bir yılda neredeyse iki katına çıktı." dedi.

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En yüksek oranın Nevşehir, Yalova ve Karaman'da olduğunu dile getiren Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK tarafından detaylı satış istatistiklerinin yayınlandığı 2013'en bu yana, ikinci el pazarının toplam konut satışı içerisinde aldığı pay en yüksek seviyeye ulaştı. Yılın 7 ayında Türkiye'de satılan her 100 konuttan 60'ı ikinci elde işlem gördü. 2013 ve 2018 arası döneme baktığımızda, Türkiye'de ikinci el satışlarının birinci elden yüksek olduğu il sayısının 27 ila 34 arasında değiştiğini görüyoruz. 2019'da ise bu tablo tersine döndü. İl bazında baktığımızda da 2019 yılında 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti."

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