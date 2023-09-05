Konut ve araçta rüzgar tersine döndü: Fiyatlar hızla düşüyor

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Konut ve araç piyasasındaki yükselişlerin önlenmesi hususunda çeşitli önlemlerin alındığını belirten Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Enflasyonun yanı sıra, döviz kaynaklı maliyetlerin artması ve nüfusun artışı konut ve araç piyasalarındaki fiyat artışlarını körükleyen unsurlar arasında. TCMB’nin faiz artırımı sonrası konut ve araç piyasasındaki fiyatlar düşüşe geçti. Dövizin stabil olması ve yüksek faiz, konut ve araçlara olan talebi düşük seviyelerde bıraktı. Ancak, küresel piyasalarda meydana gelecek gelişmeler bu dengeyi uzun dönemde ters yönlü etkileyebilir” dedi.