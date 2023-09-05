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Ekonomi

Konut ve araçta rüzgar tersine döndü: Fiyatlar hızla düşüyor

Ekonomi yönetiminin peş peşe attığı adımlar sonrası Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı çok sayıda tedbir ile konut ve araç piyasasında ortaya çıkan fahiş fiyat ve bulunurluk sıkıntısı sona erdi. Atılan adımlarla rüzgarın tersine döndüğünü, konut ve araç piyasasında fiyatların düşüşe geçtiğini ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda meydana gelecek gelişmelerin bu dengeyi uzun dönemde ters yönlü etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

10:06 . 5/09/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konut ve araç piyasasındaki yükselişlerin önlenmesi hususunda çeşitli önlemlerin alındığını belirten Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Enflasyonun yanı sıra, döviz kaynaklı maliyetlerin artması ve nüfusun artışı konut ve araç piyasalarındaki fiyat artışlarını körükleyen unsurlar arasında. TCMB’nin faiz artırımı sonrası konut ve araç piyasasındaki fiyatlar düşüşe geçti. Dövizin stabil olması ve yüksek faiz, konut ve araçlara olan talebi düşük seviyelerde bıraktı. Ancak, küresel piyasalarda meydana gelecek gelişmeler bu dengeyi uzun dönemde ters yönlü etkileyebilir” dedi.


“Kredi kampanyaları ile talep ve fiyatlar yeniden yükselişe geçebilir”


ABD’de faiz artırımlarına rağmen enflasyonun sürdüğünü ve resesyon endişelerinin devam ettiğini söyleyen Tufaner,
“Petrol fiyatlarındaki yükseliş de yine küresel enflasyonu tetikleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla, 2024 yılında bir yandan resesyon bir yandan da enflasyonun görüleceği bir stagflasyon ortamına girilmesi ihtimaller arasında. Önümüzdeki haftalarda küresel piyasalarda açıklanacak veriler bu ihtimal hakkında aydınlatıcı olacaktır. Bununla birlikte konut veya araç kredi kampanyası düzenlemesine gidilmesi halinde sınırlı olan talep ve fiyatlar yeniden yükselişe geçebilir” şeklinde konuştu.



#Konut fiyatları
#Araç piyasası
#Ticaret Bakanlığı
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