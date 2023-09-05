Konut ve araçta rüzgar tersine döndü: Fiyatlar hızla düşüyor

ABD’de faiz artırımlarına rağmen enflasyonun sürdüğünü ve resesyon endişelerinin devam ettiğini söyleyen Tufaner,

“Petrol fiyatlarındaki yükseliş de yine küresel enflasyonu tetikleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla, 2024 yılında bir yandan resesyon bir yandan da enflasyonun görüleceği bir stagflasyon ortamına girilmesi ihtimaller arasında. Önümüzdeki haftalarda küresel piyasalarda açıklanacak veriler bu ihtimal hakkında aydınlatıcı olacaktır. Bununla birlikte konut veya araç kredi kampanyası düzenlemesine gidilmesi halinde sınırlı olan talep ve fiyatlar yeniden yükselişe geçebilir” şeklinde konuştu.