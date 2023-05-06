Konutta 'Yarısı Bizden' kampanyasında son rakamı Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Burayı millet bahçesi yapacağız dediğimiz zaman, buraları satacaklar ranta çevirecekler diye ithamlarda bulunmuşlardı. Ama burası İstanbul'un göbeğinde, huzur içinde güven içinde yaşayacağı bir yeşil koridor oldu. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yeşil alanı İstanbulumuza armağan etmnein gururunu yaşıyoruz. Havalimanımız yine işleyecek ve bu alan aynı zamanda afette toplanma görevi görecek." dedi.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

"Depremden 3 ay geçti ve ilk köy konutlarımızı da vatandaşlarımıza teslim ettik. Önceliğimiz deprem bölgesi ama bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Tarihin en büyük şehircilik adımıdır. 31 Mayıs'da kadar yarısı bizden kampanyasının başvuruları devam ediyor. Bugüne kadar 108 bin 246 bina için başvuru yapıldı. 549 bin bağımsız bölüme tekavül ediyor."





"200 bin konutu yerinde yapıyoruz. Bir de 100 bin konut rezervi üreteceğiz. 130 milyon metrekare hem Anadolu hem Avrupa yakasında rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bugün İstanbul'un en büyük sorunlarından biri ulaşım ve otopark. Üreteceğimiz rezerv konutlara vatandaşımızın bulunduğu yerdeki değeri neyse yeni yerinde de aradaki farkın yarısını biz karşılayacağız."

"Bugüne kadar tüm Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 1 milyon 200 bin sosyal konut ürettik TOKİ ile. İzmir'de tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yaptık. Sadece İstanbul'da her vatandaşımıza ilave 1 metrekare yeşil alan kazandırdık. Bunlar aynı zamanda toplanma alanları vazifesi görüyor. 81 ilimizde 270 bin kentsel dönüşüm konutu var devam eden."

DEPREM BÖLGESİNE KALICI KONUTLAR

"11 ilde parti ayrımı gözetmiyoruz. Ankara belediyen var, İzmir, İstanbul belediyen var bir tarafından tutun sizde. Tek yaptıkları yapamazsınız, edemezsiniz diye eleştirmek. 3 ayda 137 bin konutun inşaatı başlamışsa 1 yılda da 319 bin konutumuzun inşasını yapacağız. Daha önce Elazığ'da Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de yaptık. Antalya'da yine yapamazsınız dediler, bu ormanları ranta açıyorsunuz dediler. Hep yalan. Bugüne kadar biz tüm sözlerimizi tuttuk tutmaya da devam edeceğiz."

"Ücretsiz konut vereceklerse şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de niye vermiyorlar. Devlet yönetmedikleri için nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Devlette devamlılık esastır. Şimdi siz güne göre, kişiye göre bir tavır sergileyemezsiniz. İzmir'de bin lira taksit ödüyorlar. Elazığ'da Malatya'da vatandaşımızın bize borcu 180 bin lira. Böyle değildi kanunlar. Bu yardımları bile yapamıyordunuz. O bedelleri hesap ettiğinizde vatandaşımız belki para da ödemiyor. İzmir'de 18 yıl sabit bin lira ödeyecek vatandaşımız. Kendielri tutamayacakları vaatleriyle siyaset yapmaya devam ediyorlar."

DEPREM HAFRİYATI NE OLACAK?