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Ekonomi Konya-Antalya arasındaki yolu 26 kilometre kısaltacak Yüzde 80i tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konya-Antalya arasındaki yolu 26 kilometre kısaltacak: Yüzde 80'i tamamlandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tüneli'nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi. Yazıcı, “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Tünelin 2021 yılının sonuna doğru açılması bekleniyor.
Tünelin 2021 yılının sonuna doğru açılması bekleniyor.

Antalya'da çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, İbradı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İbradı Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı’yı, Kaymakam Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve Kurum Müdürlerinden oluşan bir heyet karşıladı. Kaymakam Kürkcü’den ilçe hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda, kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda İbradı’nın eğitim alt yapısı, sosyo - kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında brifing aldı.

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Şehit ailesine vefa


Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçemizde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu’nun Baba Ocağını ziyaret ederek Şehidimize Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Demirkapı Tüneli’nde son etap

İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı. Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Yazıcı, “ İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli’nin bölgemize ve Antalya’mıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

2. Abdülhamid'in hayali olan 145 yıllık proje bitmek üzere: 50 ili birbirine bağlayacak
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Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz Otoyolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin temeli 1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. 1970'li yıllarda Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, çalışmalar durduruldu.
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Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmalarıyla Mesudiye ilçesi Topçam'da Melet Irmağı üzerine baraj yapılması için çalışma başlatıldı. 2004 yılında 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla tekrar gündeme getirilen proje, Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi olarak devam etti.
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Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçiyor. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projesinin Ordu sınırları içinde kalan bölümü ise 100 kilometreden oluşuyor. İhalesi 2008 yılında yapılan, toplam proje bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi'ne şu ana kadar 1 milyar 187 milyon TL harcama yapıldı. Projede, yüzde 84 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, etapların tamamlanmasıyla ulaşımda ciddi oranda kısalma yaşanacak.
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Projenin en önemli etabı ise Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Altınordu-Mesudiye arasındaki mesafe, 3 kilometrelik Topçam Tüneli'nin 2018 yılında açılması ve diğer çalışmalarla 81 kilometreye inerken, yaklaşık 2,5 saat süren yol ise 1 saate indi. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan yol ile Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım ise 6 saate inecek.
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Karayolları tarafından yapılan 88 kilometrelik Ordu etabında, toplam uzunluğu 15,1 kilometre tek tüplü 25 tünelin, 13,3 kilometrelik 23 tüneli tamamlanırken, 1,8 kilometrelik 2 tünelin de yapım çalışmaları sürüyor. Yine güzergah üzerinde; yapımı tamamlanan toplam 331 metre olan viyadük, toplam uzunluğu 280 metre olan 5 tek köprü ve 32 metre çift köprü de yer alıyor.
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yapımı devam eden Karadeniz-Akdeniz Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, yolun Ordu'dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstleneceğini söyledi. Bu açıdan projeyi önemsediklerini ifade eden Başkan Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Bu yol tamamlandığında 41 vilayetin ihracatı ve ithalatı Ordu ve Mersin'den yapılacak. Bununla ilgili olarak komşu illerde de bir hareketlenme var. Mesela Sivaslılar, Kayseriler ilimize yakın ilgi gösteriyorlar. Bu şu anlama geliyor; hem Sivas'ın hem Kayseri'nin hem de arada bulunan illerin aynı zamanda liman kenti olma durumunda olacak. Buradan da Rusya'ya, Romanya'ya, Gürcistan'a ve diğer ülkelere de gitme imkanı artacak. Başka türlü gemi ile aynı bağlantıyı üç günde yapacakken, 6 saatte bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem zaman, hem yakıt tasarrufu, hem de buradan ihraç edilen sebze veya meyvelerin bayatlamamasını için de büyük bir avantaj sağlanmış olacak diye konuştu.
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Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Türkiye'nin üstünlük kazanacağını kaydeden Başkan Güler, Biz zaten şehircilik anlamında da kendi kendine yeten bir kent olmaya çalışırken, iller arasında da önemli bir yere gelmiş oluyor. Bu hem Türkiye için önemli, hem de komşu ülkelerin de Türkiye ile temas ettiği noktalardan bir tanesi olacak. Bu bakımdan heyecan verici bir projedir. Sadece Ordu’nun değil, bölgenin ve ayrıca Türkiye’nin üstünlük kazanacağı bir proje olacak dedi.
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2. Abdülhamid'in hayali olan 145 yıllık proje bitmek üzere: 50 ili birbirine bağlayacak
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yüzde 84'ü tamamlandı. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.


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