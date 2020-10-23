Konya-Antalya arasındaki yolu 26 kilometre kısaltacak: Yüzde 80'i tamamlandı

Antalya'da çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için ilçe ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, İbradı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak İbradı Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı’yı, Kaymakam Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve Kurum Müdürlerinden oluşan bir heyet karşıladı. Kaymakam Kürkcü’den ilçe hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda, kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda İbradı’nın eğitim alt yapısı, sosyo - kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında brifing aldı.

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Şehit ailesine vefa



Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçemizde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu’nun Baba Ocağını ziyaret ederek Şehidimize Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.

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Demirkapı Tüneli’nde son etap

İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı. Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Yazıcı, “ İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli’nin bölgemize ve Antalya’mıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.