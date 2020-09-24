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Ekonomi 750 milyon liralık dev proje Karslıların yol sorunu sona erecek
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Karslıların yol sorunu ortadan kaldıracak Sarıkamış-Horasan yolunda sona yaklaşıldı

750 milyon liralık dev proje: Karslıların yol sorunu sona erecek

Sarıkamış Horasan arasında yapımı devam eden 750 milyon liralık dev yol projesinde sona doğru yaklaşılırken yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün yer aldığı karayolunun hizmete girmesiyle bölgedeki vatandaşlar da rahat bir nefes almış olacak.

Haber Merkezi İHA
750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor.
750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürü Behcet Eren, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın yapımı devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu’nda bir takım incelemelerde bulundular.

750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİR YOL OLACAK

750 milyon liraya mal olacak olan Sarıkamış-Horasan Karayolu’nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Şuan da yaklaşık toplam uzunluğu 46 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde, 23 kilometresi de Kars il sınırları içerisinde olan 2 Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürütüyor.

Yaklaşık maliyeti 750 milyon lira olan ve içerisinde 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadüğün bulunduğu ve en yüksek viyadüğü yaklaşık 120 metre yükseklikte olduğu devasa, çift şeritli, çağın gereğine uygun, kaliteli ve BSK dedikleri kaliteli yol yapılıyor. Mükemmel bir yol yapılıyor. 34 kilometresi bu yıl kullanıma açılacak. Hani insanlar çok şikayet ediyordu. Handere eski yoldan kışın sıkıntılar çekilecek. Yüksek tonajlı araçlar geçmiyor. Bu sıkıntı tamamlanıyor. Ve insanımız uluslar arası standartta bir yol ağına kavuşuyor” dedi.

Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları aralıksız devem ediyor.

750 MİLYON LİRALIK DEV PROJE

Sarıkamış-Horasan Karayolu’nun yapımının bir çok noktada devam ettiğine dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Sarıkamış’ı Horasan’a bağlayacak olan Karakurt-Horasan yolunda incelemelerde bulunduk.

Bu yol toplamda 50 kilometreydi. Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor.

Yolun Kasım ayında trafiğe açılması bekleniyor.

46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var. 1 tane bulunduğumuz 513 metrelik Karakurt Viyadüğü olmak üzere bir de 575 metrelik Taşlı Güney 2 Viyadüğü var. Bu toplam 5 viyadükle birlikte standardı çok yüksek bir yol haline geliyor. İnşallah Kasım ayının 2’inci yarısında trafiği buradan vereceğiz. 750 milyon, eski parayla 750 trilyonluk , 46 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem rakam olarak çok ciddi bir rakam, hem içerdiği viyadükler ve teknik özellikleri nedeniyle büyük bir proje, Türkiye bu tür projeleri, 10-15 yılda yapamıyorken, şimdi 2-3 yılda yapabilir hale geldi. Hamd olsun, şükür olsun diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, nu tip projeleri yine yapmaya hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

Yolun Kasım ayında trafiğe açılması bekleniyor.

46 KM UZUNLUĞUNDA

Toplam uzunluğu 46 kilometre olan Sarıkamış-Horasan karayolunda bir taraftan asfalt serimi yapılırken, diğer taraftan viyadüklerde çalışmalar sürüyor. Kars ve Erzurum Karayolu ekipleri aynı anda bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış Horasan arasında yapımı devam eden karayolu tamamlandığında Karslıların yol sorunu sona ermiş olacak.

Teknik özelliklerinden dolayı büyük bir proje olan Karakurt-Horasan yolu Karakurt Barajı’nın da su tutmasıyla güzergahı kullanan vatandaşlara adeta mavi yoluculukta sunmuş olacak.

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