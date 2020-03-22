Korona alarmı turizmi bitirdi: 50 milyon kişi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyayı sarsan koronavirüs, küresel bir sağlık sorunu olmanın yanısıra ekonomik olarak da bütün ekonomileri derinden etkileyen derin bir krize doğra gidiyor. Milyarlarca insanı eve hapseden ölümcül virüsün, büyük zarar verdiği sektörlerin en başında seyahat ve konaklamaya bağlı olarak turizm geliyor. Ülkelerin sınır kapılarını kapatması, uçuşları durdurması, seyahatleri durma noktasına getirdi. Türkiye dün, 46 ülkeye daha uçuş yasağı getirdi. Böylece Türkiye’nin uçuşları durdurduğu ülke sayısı 68’e çıktı.

VİRÜS İNSANLA BİRLİKTE YAYILDI

Bulut Bağcı

Küresel turizm pazarının yıllık 1,7 trilyon dolar olduğunu belirten Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınının turizme yönelik olumsuz etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bulut Bağcı, uluslararası seyahatler nedeniyle virüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çekti. Bağcı, turizme dair verilere sahip uluslararası kuruluşlardan aldıkları son verilerin ve yaptıkları araştırmaların çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu anlattı.

SEYAHATLERİN YÜZDE 70’İ DURDU

Halihazırda küresel seyahat sektörünün yüzde 70'inin durduğunu kaydeden Bağcı, ülkelerin, hükümetlerin acil bir durum olmaması halinde seyahat edilmemesini istiyor. Türkiye'nin ilk günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların önemli işlere imza attığını anlatan Bağcı, ancak bazı ülkelerin önlem almada çok geç kaldığını, özellikle Avrupa'da işlerin yolunda gitmediğini bildirdi.

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"TOPARLANMA KOLAY OLMAYACAK"

Bağcı, hava yolu şirketlerini ciddi krizler beklediğini ifade ederek, bazı havayolu şirketlerinin halka arz yoluyla nakit sıkıntısını gidermeye çalıştığını, bazılarının daha önce yapacağını duyurduğu anlaşmaları askıya aldığını söyledi. Sıkıntının sadece hava yolu şirketleriyle sınırlı kalmayacağını halihazırda Türkiye'deki otellerin bile doluluk oranının dibe vurduğunu dile getiren Bağcı, yeni yatırımların durduğunu, şirketlerin personel çıkarmamak için alternatifler üzerinde çalıştığını anlattı. Bağcı, otellerin fitness, SPA, bar ve benzeri sosyal alanlarının kapatıldığını ifade ederek, otellerin halihazırda sadece konaklama hizmeti verdiğini aktardı.

Golfcüler Türkiye’yi daha güvenli buluyor

Fotoğraf: Arşiv

Golf için Antalya’ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye’yi daha güvenli buluyor. Dünyanın değişik ülkelerinden tatil ya da golf oynamak için Antalya’ya gelen turistlerden bazıları virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönerken, bazıları da Türkiye’de kalmayı tercih ediyor. National Golf Kulübü Genel Müdürü Kara: “Koronavirüs salgınında Türkiye’de alınan tedbirler neticesinde ülkemizin ne kadar güvenli olduğu algısı oluştu. Bu, turizm ve golf açısından önemli bir fırsat sunuyor. Salgın tehdidi bittiğinde turist sayımızın yüzde 300 artacağını düşünüyorum” dedi. İrlandalı turist Hieyls: “Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve tedbirlerini buna göre belirledi” dedi. İrlandalı turist Osaliban ise “Zorunlu olmasam gitmek istemiyorum, burada daha önemli tedbirler alındı” diyor.

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50 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDER

Fotoğraf: Arşiv

Bulut Bağcı, salgın hastalığın turizme etkisine ilişkin şu rakamları paylaştı: “Küresel anlamda yıllık turizm pazarı 1,7 trilyon dolar. Uluslararası turizm yatırımcıları, otel grupları ve hava yolları şirketleriyle sürekli görüşüyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yılsonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Yani kayıp korkunç boyutlarda. Turizmin etkilediği sektörlerle birlikte rakam 5 trilyon dolar olarak gerçekleşecektir. Ayrıca 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.” Bağcı; Mastercard, American Ekspress ve Visa’nın verdiği rakamlara göre ilk çıktığı andan bugüne kadar virüsün dünya ekonomisine verdiği zararın 28-29 trilyon dolar olduğunu kaydederek, bu rakamın da artacağını bildirdi.

60 SEKTÖRÜ DAHA ETKİLİYOR

Turizmin en az 60 sektörü etkilediğini dile getiren Bağcı, “Bu konu işi zorlaştırıyor. Temennimiz bir an önce aşının bulunması ve salgının kontrol altına alınması. Ancak kısa sürede böyle bir ihtimal gözükmüyor. Salgın kontrol altına alınsa dahi turizmde toparlanma kolay olmayacaktır” dedi. Bağcı, turizmcilerin şimdiden 2020’nin son çeyreğine odaklanması gerektiğini belirterek, personeli iştenıkarmanın en son düşünülmesi gerektiğini ifade etti.