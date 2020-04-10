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Korona bankacılığı dijitale kaydırdı: Mobil müşteri sayıları arttı

Bankaların yıllardır yatırım yaptığı dijital kanallar, zor geçen günlerde kurtarıcı oldu. Bankaların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerini dijital kanallara yönlendirmesi sonucu şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı tek haneye düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgınının yayılımının her geçen gün artması ve sosyal izolasyonun genişletilmesi, her sektörü olduğu gibi bankacılık alanını da etkiledi. Bankaların yıllardır yatırım yaptığı dijital kanallar, zor geçen günlerde kurtarıcı oldu. Hem şube çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutan bankalar, şubeye gitmeksizin birçok bankacılık işlemini güvenli ve hızlı bir şeklide alternatif dağıtım kanallarıyla (ADK) yapabiliyor.

Bankaların son 2 haftada dijital kanalların kullanılmasına yönelik yoğun iletişimleri verilere de yansıdı. Dijital kanallardan yapılan işlemlerin payı son 2 haftada yaklaşık 20 puan artarken, şubelerden yapılan bankacılık işlemlerinin payı ise tek haneli rakamlara geriledi.

AKBANK'TA İŞLEMLERİN YÜZDE 95’İ ŞUBE DIŞINDAN

Akbank, bugüne kadar dijital dönüşüm kapsamında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Geleceğin bankacılık deneyimini tasarlarken birçok projeyi hayata geçirmeye ve 5 milyondan fazla dijital müşteriye hizmet vermeye devam eden banka, müşteri temas noktalarında bütünsel bir deneyim sunularak günlük bankacılık deneyiminin sadeleştirildiği vurgulandı. Bunun rakamlara yansıyan olumlu etkilerinin de görüldüğünü açıklayan banka, bugün bankada görüntüleme ve nakit işlemler hariç, toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 95'inin şube dışı kanallardan gerçekleştirildiği kaydetti.

MOBİLDENİZ MÜŞTERİSİ YÜZDE 15 ARTTI

DenizBank da içinden geçilen bu zorlu dönemde müşterilerinin bankacılık işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak ihtiyaç duydukları her anda daha hızlı, pratik ve akıllı bir bankacılık deneyimi sunuyor. DenizMobil, internet şubesi, ATM, fastPay, DenizKartım ve iletişim merkezi üzerinden müşterilere evlerinden, iş yerlerinden çıkmadan bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı yapabilme imkanı sağlıyor. Banka’dan yıpılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz dönemde MobilDeniz kullanıcılarımızın sayısında ve bu kanallardan yaptıkları işlemlerde geçen aya göre yüzde 15 artış gerçekleşti” denildi.

GARANTİ’NİN 8,4 MİLYON MÜŞTERİSİ KULLANIYOR

  • Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada ise bankanın 7,8 milyonu mobil olmak üzere toplam 8,4 milyon dijital bankacılık müşterisi olduğu bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalınan bu hassas günlerde müşterilerin bankacılık işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmesi için 20 yıldan uzun süredir yatırım yaptıkları dijital bankacılık kanallarının çok etkin olduğu belirtilen açıklamada, müşterilerin, evlerinden çıkmadan temel finansal işlemlerini ağırlıklı olarak dijital kanallardan gerçekleştirdiği vurgulandı.

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