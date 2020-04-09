Ekonomi Koronavirüs ikinci el otomobil fiyatlarını da düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs ikinci el otomobil fiyatlarını da düşürdü

Koronavirüs salgını ikinci el araç fiyatlarını da etkiledi. Özellikle şehirler arası seyahat yasağının da getirilmesiyle birlikte satışlarda ciddi anlamda düşüş yaşanması beklenirken yapılan son değerlendirmeye göre ikinci el araç fiyatlarında da yüzde 5'e yakın gerileme oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 yılı ilk çeyrek dönemi değerlendirmesine göre kullanılmış otomobil fiyatları yüzde 4.5 geriledi.
2020 yılı ilk çeyrek dönemi değerlendirmesine göre kullanılmış otomobil fiyatları yüzde 4.5 geriledi.

İkinci el araç satışına yönelik yapılan 2020 yılı ilk çeyrek dönemi değerlendirmesine göre kullanılmış otomobil fiyatları yüzde 4.5 geriledi.

Ocak ve Şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten sektör temsilcisi Emre Ayyıldız,

"TÜİK verilerine göre Ocak ve Şubat aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle Mart ayında, Ocak ve Şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz" dedi.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 4,5'LİK DÜŞÜŞ

Satışlarda koronavirüs salgınının etkisini incelediklerini kaydeden Ayyıldız,

"Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3’lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla Mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5’lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedeniyle fiyatı düşen 12 ürün
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Koronavirüs tehlikesi yüzünden gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve de iç piyasada kaldı.
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İhracatın durmasının yanı sıra sokağa çıkma yasakları ve açıkta satıl ürünlere olan ilginin de azalmasıyla birlikte bir çok sebze ve meyvede fiyatlar yüzde 90'a yakın düşüş oldu.
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İşte salgın sonrasında fiyatı düşen ürünler;
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İzmir’in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimiyle ünlü mahallesi Kaymakçı’da, elverişsiz hava koşulları ürünün hasadını engellerken, korona virüsü tedbirleri nedeniyle alım satımlarda da durgunluk yaşanıyor. Yoğun bir şekilde bakla ve bezelye üretimin yapıldığı mahallenin üreticileri, henüz sona ermeyen kış şartları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 3 TL ile açılan toptan alış fiyatının 1.5 liraya gerilediğini ifade eden üreticiler, ürün fiyatının maliyet parasını bile karşılamadığını belirtti.​
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Samsun’da geçen sene kilosu 3 TL’ye kadar satılan beyaz lahana bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle 25 kuruşa kadar düştü. Kırmızı lahana ise 2-3 TL’den 25-30 kuruşa düştü.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını domates üreticisini de sıkıntıya soktu. Dalaman'da virüs salgını başlamadan önce toptan kilosu 4.5 liraya satılan domatesin kilogram fiyatı son günlerde 60 kuruşa kadar geriledi.
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Koronavirüs Covid-19, Bilecik'teki marul üreticilerini de olumsuz etkilerden, daha önce yerinde 1 lira 20 kuruşa katılan marulun fiyatının şimdilerde 40 ile 50 kuruş arasında olması, talep azalması çiftçi kara kara düşünüyor.
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​Hasadın yeni başladığı çilekte fiyat geçen yılın aynı ayında 5-6 lirayken, bu yıl 3-4 liraya düştü. Böyle devam ederse çileğin bahçede kalacağını ve çürümeye terk edileceğini belirten üreticiler, vatandaşın korkmadan çilek tüketebileceğini belirtti.
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Mersin’in Silifke ilçesinde kilosu 250 TL’den satışa sunulan can eriğinin fiyatı, altınla yarışırken bir anda patlak veren korona virüs engeline takıldı. Şu anda can eriği 50 liraya satan üreticiler, “Buna da şükür” diye konuştular.
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​Samsun’da geçen yıl 5 liraya kadar alıcı bulan ıspanak, 'zehirlenme' haberleri ve 'korona virüsü'nden dolayı 1 liraya kadar düştü.
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​Koronavirüs salgınından etkilenen ürünlerden biri ise elma oldu. Elmanın kilo fiyatı 1 lira 20 kuruşa kadar indi.
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Maliyeti 2.5 – 3 TL olan mandalinanın satışı 1 – 1.20 TL'ye indi.
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Patlıcan 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor.
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Portakalın kilosu 3 lira 50 kuruşa geriledi.
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Salgınla birlikte 2.5 TL olan soğan 1 TL'ye düştü
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Fiyatı düşen ürünlerin yanı sıra bazı ürünlerde ise koronavirüs salgını sonrası özellikle de uzman tavsiyeleri ile fiyat yükselişleri yaşanmaya başladı.
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İhracatı izne bağlanan limonun kilo fiyatı ise 20 liraya yaklaştı.
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Patatesin kilo fiyatı yüzde 100 artışla 2 lira seviyesinden 5 liraya çıktı.
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Taşköprü sarımsağının kilo fiyatı 80 liraya kadar çıktı.
Koronavirüs nedeniyle fiyatı düşen 12 ürün
Koronavirüs salgının ardından çok sayıda sebze ve meyvede yüzde 90'a varan fiyat düşüşleri olurken kimi ürünlerde ise özellikle de uzman tavsiyeleri ile fiyat artışları meydana geldi.

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