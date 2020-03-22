Ekonomi Koronavirüs ile mücadeleye Baykar da katıldı Selçuk Bayraktar yerli medikal solunum cihazının hızlı üretimi için 250 cihaz siparişi verdiklerini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs ile mücadeleye Baykar da katıldı: Selçuk Bayraktar yerli medikal solunum cihazının hızlı üretimi için 250 cihaz siparişi verdiklerini açıkladı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında çok büyük bir önem sahip olan solunum cihazlarının Türkiye'de hızlı bir şekilde üretilmesi için harekete geçtiklerini duyurdu. Bayraktar, "Baykar olarak Biosis firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" dedi. Bayraktar, imkanları olanları da bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

Haber Merkezi İHA
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılacak doğru ve teknolojik cihazların önemine vurgu yaptı.

“Tüm dünya medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü”

Koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınarak, sosyal mesafenin korunması gerektiğini ve zorunlu haller dışında evden çıkılmamasını dile getiren Bayraktar, “Bu mücadelenin diğer ayağı, sağlık emekçilerimize, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçiyor. Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü” ifadelerini kullandı.

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“Hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik”

Türkiye’de geliştirilen yerli yoğun bakım ventilatörlerinin hızlı üretimi için 250 cihaz siparişi vereceklerini belirten Selçuk Bayraktar, “Son dönemde Türkiye’de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS’in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar olarak, BİOSYS firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye’de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Bayraktar, “Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, milli teknoloji hamlesi ruhunu kavramış tüm teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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