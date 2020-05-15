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Ekonomi Koronavirüs nedeniyle tatilini iptal edenler dikkat 74 gün içinde ücretler iade edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Paket tur alanlar dikkat: Ücretler 74 gün içinde geri ödenecek

Koronavirüs nedeniyle tatilini iptal edenler dikkat: 74 gün içinde ücretler iade edilecek

Koronavirüs nedeniyle iptal edilecek tatil paketlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı paket tur sözleşmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklik kapsamında koronavirüs nedeniyle paket tur alanlar tur şirketine başvuru yapıp ücret iadesi talep edebilecek. Ücret iadeleri uçuş yasağının kalkmasının ardından 60 gün geçtikten sonra 14 gün içerisinde ödenecek. Ödenecek tutardan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı paket tur sözleşmeleri yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe eklenen geçici maddeler ile, koronavirüs pandemisi nedeniyle paket tur alıp tatile gitmekten vazgeçenlere ücretleri uçuş yasakları kalktıktan 74 gün sonrasına kadar ödenmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede "COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir." denildi.

Resmi Gazete’de yapılan açıklama şöyle:

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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