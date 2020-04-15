Ekonomi Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Koronavirüs salgını ile bir çok alanda klasikleşmiş iş yapış şekilleri ve alışkanlıklar da bir bir değişiyor. Dünya genelinde milyarlarca vatandaşın evlerine kapanması ile özellikle dijital kanallara olan ilgi rekor seviyelere çıktı. Özellikle online alışverişlerde büyük artış yaşanırken ödeme alışkanlıklarında da keskin bir dönüşüm yaşandı. Virüs endişeleri kağıt paradan uzak duran vatandaş ödemeleri genellikle kredi kartları ile yaparken burada ise tercih temassız işlemlerden yana oldu. Geçtiğimiz ay kredi kartıyla temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşanırken 2,5 milyon farklı kart üzerinden ise ilk kez temassız ödeme yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgına karşı çok sayıda tedbir bir bir hayata geçiriliyor.

Türkiye'de ise ilk vakanın görüldüğün günden bu yana alınan bir dizi önlem kapsamında en önemli adım 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasağı oldu.

İhtiyaç olmaması halinde evlerde çıkılmaması yönünde çağrılarda yapılırken irili ufaklı çok sayıda işletme ise koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlarını evlere göndererek uzaktan çalışma modeline geçti.

ONLİNE İŞLEMLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Büyük oranda vatandaşların uyum gösterdiği yasaklarla birlikte çok sayıda alanda uzun süredir hayatımıza giren dijital uygulamalar da büyük kitlelere erişim sağlamaya başladı. Özellikle online işlem ve alışverişlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir artış gözlemlendi.

Dijital gıda marketlerinin trafiği yüzde 100'ün üzerinde arttı.

KİŞİ BAŞI 250 TL ARTTI

Mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 250 TL arttı. İnternetten kartlı ödeme tutarının geçen yılın mart ayına göre en fazla arttığı sektör yüzde 129 ile market-gıda oldu. İnternetten ödemelerde en hızlı büyüyen kategorilerde market-gıdanın ardından mobilya/dekorasyon, yapı malzemeleri, elektronik eşya, sağlık-kozmetik, restoran ödemeleri geliyor.

  • İnternetten ödemelerde en olumsuz etkilenen üç sektör havayolları, konaklama ve seyahat sektörü oldu. Buradaki düşüş sırasıyla yüzde 48, yüzde 47 ve yüzde 42.

Giyim tarafında en çok satılan ürünler; evde spor yapma alışkanlığının artmasıyla spor giyim ve aksesuarlar olurken, market tarafında ise ağırlıkla dezenfektan özelliğine sahip ürünler ile saklanabilen kuru gıdalar tercih sebebi oldu.

Bunlar arasında kolonyada satışlar 35 kat, bulgurda 38 kat, nohutta 42 kat, makarnada ise 30 kat artış oldu.

UZAKTAN ÇALIŞMA PLATFORMLARINA YOĞUN İLGİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadele kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşun evden çalışma kararı alması sonrası uzaktan çalışmayı kolaylaştıran online platformlara olan ilgide ciddi anlamda arttı. Evden çalışma sistemi ile bazı uzaktan çalışma platformlarında kullanıcı sayıları yüzde 50'den fazla arttı.

Uzaktan çalışma platformlarında kullanıcı sayısı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

DİJİTAL OYUNLAR İLE TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANIMI ARTTI

Sokağa çıkma yasakları ve sosyal izolasyon önlemleri, evlerinde kalanların video oyunlarına harcadığı zamanı ve oyun satışlarını da arttırdı. Türkiye'de özellikle günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 50 artış gözlendiğini belirtilirken toplam oyun satışlarında yüzde 63'lük bir artış gerçekleşti.

Dünyada genelinde dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 artış olduğu kaydediliyor.

Video oyunlarına harcanan zaman ve oyun satışları da arttı.

Küresel raporlara göre; dünya genelinde video oyunlarına ayrılan zamanın yüzde 40 arttığına işaret edilirken, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımında da büyük artışın görüldüğü belirtiliyor.

BANKALAR DA EVDEN HİZMET VERİYOR

Bir çok alanda yaşanan dijital dönüşüm bankacılık sektöründeki alışkanlıklarda da değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. Sokağa çıkma yasağı sonrası az sayıda personeli ile şubelerde hizmet veren bankalar çalışanları ile evlerden hizmet vermeyi sürdürüyor. Öte yandan şubelerden yapılan işlemlerin tamamına yakınının mobil/internet şubeleri kanalıyla yapılması müşterilere zaman ve hız da kazandırıyor.

Bankalar müşterilerine evlerinde çalışan personelleri ile hizmet vermeye devam ediyor.

Hızlı dönüşüm bankaların iş yapış biçimlerinde de değişimi beraberinde getirirken teknolojiyi doğru ve yerinde kullanan bankalara büyük avantaj sağlıyor.

ÖDEME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ!

Küresel salgın alışveriş sonrası ödeme alışkanlıklarında da büyük değişikliklere yol açıyor. Virüs endişesi ile vatandaş özellikle nakit para kullanımından kaçınırken kredi kartında ise temassız ödeme seçeneğini tercih ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre temassız ödemeler mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterirken, 2,5 milyon farklı kartın ise ilk kez temassız ödemelerde kullanıldığı belirtildi.

POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız olarak gerçekleşti.


Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu.

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