Ekonomi Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarın kredisi 3 ay ertelenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarların kredileri 3 ay ertelenecek

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarın kredisi 3 ay ertelenecek

Koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredileri borçları, 3 ay faizsiz olarak ertelenecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre; koronavirüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

ÇALIŞAN ÇIKARILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜT ALINACAK

Kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan çıkardığı tespit edilenler ise erteleme kapsamından çıkarılacak.

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.
Yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Bakan Selçuk'tan emeklilere müjde: En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu
EKONOMİ
Bakan Selçuk'tan emeklilere müjde: En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu

Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni müjde: Süre kısaltıldı
EKONOMİ
Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni müjde: Süre kısaltıldı
Abone Ol Google News
3 ay ertelenecek

3 ay ertelenecek

​Esnaf ve sanatkarı ilgilendiren karar resmileşti.
Ölecek 26 bin kişiyi belirleyin

Ölecek 26 bin kişiyi belirleyin

​ABD'de virüsün merkezinden Trump'a çok sert sözler.
Tahliyeler tamamlandı

Tahliyeler tamamlandı

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıcak gelişmeyi açıkladı.
Süre kısaltıldı

Süre kısaltıldı

Kısa Çalışma Ödeneği'nde sevindiren haber.
Tavsiye<br>ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye
ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
4 il için ayrı uyarı

4 il için ayrı uyarı

Meteoroloji'den son dakika sağanak açıklaması.

Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

​En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu.
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
3 hak birden tanındı

3 hak birden tanındı

​Koronavirüs nedeniyle uçuşu iptal edilenlere güzel haber.
Kararlı olacağız başaracağız

Kararlı olacağız başaracağız

Erdoğan eğitimden, doğal gaza kadar çok sayıda konuya değindi.
Faizde indirim bekleniyor

Faizde indirim bekleniyor

Durgunluğu önlemek ve toparlanma süreci için şart görülüyor.
Avrupa yaşlıları<br>ölüme terk ediyor

Avrupa yaşlıları
ölüme terk ediyor

Madrid'de bulunan bir buz pistini morga dönüştürdüler.
121 bin kişinin<br>yardımına koştular

121 bin kişinin
yardımına koştular

Destek grubundan yardım almak için 112, 155 ve 156'yı arayabilirsiniz
Öğrenciler<br>yurda döndü

Öğrenciler
yurda döndü

​Sakarya, Sivas ve Samsun'da karantinaya alındılar.
Özür dileriz<br>İhsan Amca

Özür dileriz
İhsan Amca

Gözaltına alınan genç, haftada 2 gün huzurevini ziyaret edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.